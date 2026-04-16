FC Arsenal nach Einzug ins Halbfinale – Coach Arteta verteidigt sein Team

Der FC Arsenal hat sich trotz des Einzugs ins Halbfinale der Champions League erneut dem Vorwurf einer biederen Spielweise ausgesetzt gesehen. Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen Sporting Lissabon verteidigte Mikel Arteta seine Mannschaft entschieden: „Wir sind nicht perfekt, wir müssen uns verbessern, das ist klar, das sehen wir ein. Aber was diese Spieler geleistet haben, ist wertvoll, sie haben es verdient“, sagte der Teammanager. Durch das knappe, aber ebenfalls wenig berauschende 1:0 im Hinspiel stehen die Gunners zum zweiten Mal in Folge in der Vorschlussrunde.

Kritik aus England: „Schmerzhaft anzusehen“

Von Lob war die englische Presse dennoch weit entfernt. Der Guardian bezeichnete den Auftritt als „schmerzhaft anzusehen“, die Sun sprach von einem „nervösen“ Team, und auch die BBC stellte die Frage: „Kommt es auf den Stil an?“ Am Mittwochabend agierten die Londoner zwar unspektakulär, ließen defensiv aber kaum etwas zu. Der Guardian räumte zugleich ein: „Vielleicht ist das eben die Art, wie man Titel gewinnt“.

Arteta verweist auf Belastung und Weg ins Halbfinale

Arteta nahm seine Profis vor der öffentlichen Kritik in Schutz und verwies auf die enorme Belastung in der Premier League und im Europapokal. „Es gibt einen Grund dafür, dass wir die einzige englische Mannschaft in diesem Wettbewerb sind, denn diese Liga und dieser Spielplan zehren an einem bis zum Äußersten, und es ist sehr schwierig, das zu schaffen, was wir geschafft haben“, erklärte der Spanier. Für ihn zähle derzeit vor allem eines: „nur darauf, wie man kämpft und wann man Titel gewinnt“.

Im Kampf um den ersten Triumph in der Königsklasse wartet nun Atlético Madrid auf Arsenal. Mittelfeldspieler Declan Rice blickte bereits voraus: „Auf in die letzten Wochen. Es wird eine Achterbahnfahrt. In diesem Spiel wird dir niemand etwas schenken.“