FC Arsenal im CL Finale: DFB-Team muss zunächst auf Havertz in WM Vorbereitung verzichten

Der Einzug des FC Arsenal ins Finale der Champions League zwingt Julian Nagelsmann zu einer Planänderung. Beim Kurz-Trainingslager in Herzogenaurach und beim vorletzten WM-Test in Mainz gegen Finnland muss der Bundestrainer auf Kai Havertz verzichten. Der Offensivmann wird mit Arsenal erst am 30. Mai das Endspiel der Königsklasse in Budapest gegen Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain bestreiten. Am 31.Mai ist schon das nächste Länderspiel gegen Finnland.

Havertz stößt erst in den USA dazu

Für Nagelsmann verschiebt sich damit auch der Ablauf in der Vorbereitung auf die WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet. Der 27. Mai ist als Treffpunkt des DFB-Kaders bei Partner adidas angesetzt, am 31. Mai folgt der letzte Test auf deutschem Boden. Havertz dürfte deshalb erst beim Abflug in die USA am 2. Juni zur Nationalmannschaft stoßen. Am 6. Juni wartet in Chicago noch die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA.

Auch Bayern-Finale hätte Folgen

Noch größere Auswirkungen hätte ein Finaleinzug des FC Bayern. Dann würden dem Bundestrainer auch die für die WM fest eingeplanten Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic in der Anfangsphase der Vorbereitung fehlen. Als weitere Kandidaten für den Kader des viermaligen Weltmeisters gelten Lennart Karl, Jonas Urbig und Tom Bischof.

Nagelsmann will sein 26-köpfiges Aufgebot am 21. Mai in Frankfurt/Main bekannt geben.