Fußball heute AMAZON LIVE – 1:0 FC Arsenal im Champions League Finale!

Kai Havertz steht dem FC Arsenal im Halbfinal-Rückspiel der Champions League wieder zur Verfügung. Teammanager Mikel Arteta bestätigte das Comeback des Nationalstürmers vor dem Duell am Dienstag um 21.00 Uhr gegen Atlético Madrid, parallel kann auch Martin Ödegaard wieder eingesetzt werden.

Update 23 Uhr – Fußball heute Ergebnis: Arsenals Titelraum lebt: Saka erlöst die Gunners

Champions League Atlético Madrid 2.22 xG 1.47 1 1 FC Arsenal Champions League FC Arsenal 1.58 xG 0.50 1 0 Atlético Madrid

Havertz zurück im Aufgebot

Arteta betonte vor dem Kracher, wie wichtig ihm die personellen Alternativen für die taktische Ausrichtung seien: „Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen – egal ob von Beginn an oder später“. Havertz hatte Arsenal zuletzt wegen Verletzungsproblemen gefehlt. Am 25. April war er beim Premier-League-Sieg gegen Newcastle United mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, seither kam der Offensivmann nicht mehr zum Einsatz.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Emirates Stadium | - 21:00 FC Arsenal U N S U S 1 : 0 1.58 xG 0.50 Endergebnis Atlético Madrid N N S U S Bukayo Saka 44' 1 David Raya 33 R. Calafiori 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 4 B. White 49 M. Lewis-Skelly 41 Declan Rice 19 Leandro Trossard 10 Eberechi Eze 7 Bukayo Saka 14 Viktor Gyökeres 13 J. Oblak 3 M. Ruggeri 17 D. Hancko 24 Robin Le Normand 18 Marc Pubill 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann Tore Tor Bukayo Saka 44'

Das Hinspiel in Madrid endete 1:1, Havertz musste es von der Tribüne aus verfolgen. Nun könnte der 26-Jährige die besondere Mission seines Teams wieder aktiv auf dem Platz mitprägen, wenn die Londoner vor heimischem Publikum einen lang ersehnten Schritt Richtung Endspiel machen wollen.

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Liveticker heute

22:54 Uhr Arsenal steht im Finale Der FC Arsenal steht im Champions League Finale in Budapest am 31.Mai 2026!



22:48 Uhr 5 Minuten Nachspielzeit Es gibt 5 Minuten oben drauf!



22:35 Uhr Noch 12 Minuten Noch 12 Minuten und Madrid fehlt ein Tor, es ist hier noch alles offen!



21:45 Uhr 1:0 zur Halbzeit Zur Halbzeit steht es hier nur 1:0 für FC Arsenal. Bukayo Saka mit dem Tor in der 44.Minute – verdient!



20:42 Uhr Amazon Live mit der TV-Übertragung Gleich geht es los! Matthias Sammer, Christoph Kramer und Tabea Kemme. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes stehen bereit!



20:26 Uhr Aufstellung Vorab-Schema: FC Arsenal – Atletico Madrid Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. – Trainer: Arteta Atletico Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez. – Trainer: Diego Simeone Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Zuschauer: 58.000

09:01 Uhr TV-Übertragung Amazon Prime zeigt das Spiel heute live im Pay-TV. Das Spiel wird präsentiert von Jonas Friedrich und seinen Gästen Matthias Sammer, Christoph Kramer und Tabea Kemme. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

Arsenal mit großer Finalhoffnung

Arteta spürt die Spannung rund um seine Mannschaft und die Anhänger deutlich. „Ich spüre die Energie im Team und unter unseren Fans. Das sind die Momente, die wir gemeinsam erleben wollen“, sagte der Spanier. Zugleich erinnerte er an den langen Weg seines Klubs zurück in diese Phase des Wettbewerbs: „Wir haben als Team 20 Jahre hart gearbeitet, um wieder in dieser Position zu sein – wir sind heiß darauf, morgen das Spiel zu gewinnen.“

Für Arsenal wäre ein Finaleinzug in der Königsklasse ein besonderer Meilenstein. Zuletzt stand der Klub 2006 in einem Champions-League-Endspiel, damals unterlag er dem FC Barcelona mit 1:2. In der Premier League mischen die Londoner derweil weiterhin im Titelrennen mit.