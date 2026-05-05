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Fußball heute AMAZON LIVE – 1:0 – FC Arsenal im Halbfinale – Nationalspieler Kai Havertz im Kader aber nicht in der Startelf

LIVEvon

Kai Havertz steht dem FC Arsenal im Halbfinal-Rückspiel der Champions League wieder zur Verfügung. Teammanager Mikel Arteta bestätigte das Comeback des Nationalstürmers vor dem Duell am Dienstag um 21.00 Uhr gegen Atlético Madrid, parallel kann auch Martin Ödegaard wieder eingesetzt werden.

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Matteo Ruggeri von Atlético de Madrid und Bukayo Saka vom FC Arsenal kämpfen um den Ball im Champions-League-Halbfinale (Rückspiel) im Arsenal Stadium in London am 5. Mai 2026. (Justin Setterfield / Getty Images Europe)
Matteo Ruggeri von Atlético de Madrid und Bukayo Saka vom FC Arsenal kämpfen um den Ball im Champions-League-Halbfinale (Rückspiel) im Arsenal Stadium in London am 5. Mai 2026. (Justin Setterfield / Getty Images Europe)
Champions League
29.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
2.22
xG
1.47
1 1
FC Arsenal
Estádio Cívitas Metropolitano
Champions League
5.5.2026
- 21:00
FC Arsenal
- -
Atlético Madrid
Emirates Stadium
Vorschau: Doppelchance : FC Arsenal oder Unentschieden

Havertz zurück im Aufgebot

Arteta betonte vor dem Kracher, wie wichtig ihm die personellen Alternativen für die taktische Ausrichtung seien: „Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen – egal ob von Beginn an oder später“. Havertz hatte Arsenal zuletzt wegen Verletzungsproblemen gefehlt. Am 25. April war er beim Premier-League-Sieg gegen Newcastle United mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, seither kam der Offensivmann nicht mehr zum Einsatz.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Emirates Stadium | 5.5.2026-21:00
FC Arsenal
U N S U S
- : -
Atlético Madrid
N N S U S
| Schiedsrichter: D. Siebert
Vorschau: Doppelchance : Arsenal oder Unentschieden
1
David Raya
33
R. Calafiori
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
4
B. White
49
M. Lewis-Skelly
41
Declan Rice
19
Leandro Trossard
10
Eberechi Eze
7
Bukayo Saka
14
Viktor Gyökeres
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
17
D. Hancko
24
Robin Le Normand
18
Marc Pubill
22
Ademola Lookman
6
Koke
14
Marcos Llorente
20
G. Simeone
19
Julián Álvarez
7
Antoine Griezmann
field field

Das Hinspiel in Madrid endete 1:1, Havertz musste es von der Tribüne aus verfolgen. Nun könnte der 26-Jährige die besondere Mission seines Teams wieder aktiv auf dem Platz mitprägen, wenn die Londoner vor heimischem Publikum einen lang ersehnten Schritt Richtung Endspiel machen wollen.

Liveticker heute

21:45 Uhr

1:0 zur Halbzeit

Zur Halbzeit steht es hier nur 1:0 für FC Arsenal. Bukayo Saka mit dem Tor in der 44.Minute – verdient!

20:42 Uhr

Amazon Live mit der TV-Übertragung

Gleich geht es los! Matthias Sammer, Christoph Kramer und Tabea Kemme. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes stehen bereit!

20:26 Uhr

Aufstellung

Vorab-Schema: FC Arsenal – Atletico Madrid

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. – Trainer: Arteta

Atletico Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez. – Trainer: Diego Simeone

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 58.000

09:01 Uhr

TV-Übertragung

Amazon Prime zeigt das Spiel heute live im Pay-TV. Das Spiel wird präsentiert von Jonas Friedrich und seinen Gästen Matthias Sammer, Christoph Kramer und Tabea Kemme. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

Arsenal mit großer Finalhoffnung

Arteta spürt die Spannung rund um seine Mannschaft und die Anhänger deutlich. „Ich spüre die Energie im Team und unter unseren Fans. Das sind die Momente, die wir gemeinsam erleben wollen“, sagte der Spanier. Zugleich erinnerte er an den langen Weg seines Klubs zurück in diese Phase des Wettbewerbs: „Wir haben als Team 20 Jahre hart gearbeitet, um wieder in dieser Position zu sein – wir sind heiß darauf, morgen das Spiel zu gewinnen.“

Für Arsenal wäre ein Finaleinzug in der Königsklasse ein besonderer Meilenstein. Zuletzt stand der Klub 2006 in einem Champions-League-Endspiel, damals unterlag er dem FC Barcelona mit 1:2. In der Premier League mischen die Londoner derweil weiterhin im Titelrennen mit.

 

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