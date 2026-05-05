FC Arsenal heute im Halbfinale – Nationalspieler Kai Havertz im Kader

Kai Havertz steht dem FC Arsenal im Halbfinal-Rückspiel der Champions League wieder zur Verfügung. Teammanager Mikel Arteta bestätigte das Comeback des Nationalstürmers vor dem Duell am Dienstag um 21.00 Uhr gegen Atlético Madrid, parallel kann auch Martin Ödegaard wieder eingesetzt werden.

Havertz zurück im Aufgebot

Arteta betonte vor dem Kracher, wie wichtig ihm die personellen Alternativen für die taktische Ausrichtung seien: „Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen – egal ob von Beginn an oder später“. Havertz hatte Arsenal zuletzt wegen Verletzungsproblemen gefehlt. Am 25. April war er beim Premier-League-Sieg gegen Newcastle United mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, seither kam der Offensivmann nicht mehr zum Einsatz.

Das Hinspiel in Madrid endete 1:1, Havertz musste es von der Tribüne aus verfolgen. Nun könnte der 26-Jährige die besondere Mission seines Teams wieder aktiv auf dem Platz mitprägen, wenn die Londoner vor heimischem Publikum einen lang ersehnten Schritt Richtung Endspiel machen wollen.

Arsenal mit großer Finalhoffnung

Arteta spürt die Spannung rund um seine Mannschaft und die Anhänger deutlich. „Ich spüre die Energie im Team und unter unseren Fans. Das sind die Momente, die wir gemeinsam erleben wollen“, sagte der Spanier. Zugleich erinnerte er an den langen Weg seines Klubs zurück in diese Phase des Wettbewerbs: „Wir haben als Team 20 Jahre hart gearbeitet, um wieder in dieser Position zu sein – wir sind heiß darauf, morgen das Spiel zu gewinnen.“

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Für Arsenal wäre ein Finaleinzug in der Königsklasse ein besonderer Meilenstein. Zuletzt stand der Klub 2006 in einem Champions-League-Endspiel, damals unterlag er dem FC Barcelona mit 1:2. In der Premier League mischen die Londoner derweil weiterhin im Titelrennen mit.

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