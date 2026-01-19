+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fair Play beim Afrika Cup: Sadio Mané Man of the match

von

Sadio Mané wurde zum Man of the Match des Afrika Cups gekürt, nachdem er nicht nur durch seine sportlichen Leistungen, sondern auch durch sein vorbildliches Verhalten im Finale gegen Marokko glänzte. Trotz eines hitzigen Spielverlaufs, der von strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters geprägt war, setzte Mané ein Zeichen für Fair Play und sorgte dafür, dass seine Mannschaft auf dem Platz blieb. Diese Haltung wurde mit einem zweiten Titel beim Turnier belohnt, der ihm und dem Senegal gebührt.

Der senegalesische Stürmer Sadio Mane gewinnt die Trophäe des Afrikanischen Nationen-Pokals (CAN) 2021 zwischen Senegal und Ägypten im Stade d'Olembe in Yaounde am 6. Februar 2022. (Foto von CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Mané als Symbol des Fair Plays

Im Finale des Afrika Cups überreichte der Kapitän des Senegal, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané die Trophäe, nachdem dieser die Möglichkeit hatte, den Goldpokal in den Nachthimmel von Rabat zu stemmen. Diese Ehrung war nicht nur ein Zeichen für Manés fußballerische Fähigkeiten, sondern auch für seine moralische Integrität. In einem Spiel, das von der Intensität und den Emotionen geprägt war, erinnerte sich der 33-Jährige an die Werte des Fair Plays und zeigte damit Führungsstärke.

Africa Cup of Nations 2025 - Endspiel |
| 18.1.2026-20:00
Senegal
U S S S S
1 : 0
n.V.
Marokko
U S S S U
P. Gueye
94'
| Schiedsrichter: N. Ngambo | Halbzeit: 0-0 | Endergebnis: 0-0
Tore
Tor
P. Gueye (Assist: I. Gueye)
94'
Senegal
Marokko
Gelbe Karte 24'
L. Camara
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:A. Seck
Eingewechselt:A. Mendy
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:I. Sarr
Eingewechselt:L. Camara
Auswechslung 77'
Ausgewechselt:I. Mbaye
Eingewechselt:I. Ndiaye
80' Auswechslung
Ausgewechselt:Y. En Nesyri
Eingewechselt:Ayoub El Kaabi
80' Auswechslung
Ausgewechselt:Oussama Targhalline
Eingewechselt:B. El Khannouss
89' Auswechslung
Ausgewechselt:J. El Yamiq
Eingewechselt:A. Masina
Auswechslung 90' +3'
Ausgewechselt:P. Ndiaye
Eingewechselt:Nicolas Jackson
90' +4' Auswechslung
Ausgewechselt:A. Salah-Eddine
Eingewechselt:Ismael Saibari
Gelbe Karte 90' +9'
I. Sarr
Unsportsmanlike conduct
Gelbe Karte 90' +10'
El Hadji Malick Diouf
Holding
90' +21' Gelbe Karte
A. Salah-Eddine
Unsportsmanlike conduct
Gelbe Karte 90' +21'
É. Mendy
Unsportsmanlike conduct
90' +24' Verschossener Elfmeter
Brahim Díaz
Tor 1:0 94'
P. Gueye
Assist: I. Gueye
98' Auswechslung
Ausgewechselt:Ilias Akhomach
Eingewechselt:Brahim Díaz
98' Auswechslung
Ausgewechselt:H. Igamane
Eingewechselt:N. Mazraoui
Auswechslung 106'
Ausgewechselt:I. Jakobs
Eingewechselt:El Hadji Malick Diouf
112' Gelbe Karte
Y. En Nesyri
Foul
Gelbe Karte 113'
M. Sarr
Roughing

Ein chaotisches Endspiel

Das Finale gegen Marokko war alles andere als gewöhnlich. Der Verlauf des Spiels war von mehreren strittigen Entscheidungen des Unparteiischen geprägt, was zu einer angespannten Atmosphäre auf dem Platz führte. In einem Moment, als die Emotionen überkochten und einige Spieler dazu neigten, das Spielfeld zu verlassen, war es Mané, der seine Mitspieler zurückholte und damit ein wichtiges Zeichen setzte. Sein Verhalten stellte sicher, dass das Spiel fortgesetzt werden konnte und der Fokus auf dem Sportlichen blieb.

Kritik am Verhalten des Trainers

Die Frage stellt sich jedoch, ob das Verhalten des Trainers und der anderen Spieler, die dem Coach blind folgten, ebenfalls kritisiert werden sollte. Während sie in Wut auf die Entscheidungen des Schiedsrichters reagierten, hätte der Unparteiische theoretisch die Möglichkeit gehabt, ein Spielabbruch auszusprechen. Die Richtlinien besagen, dass dies jedoch nur erfolgen sollte, wenn „alle zumutbaren Mittel“ zur Fortsetzung des Spiels erschöpft sind. Mané sorgte durch sein Eingreifen dafür, dass diese Situation nicht eintrat.

Manés zweite Trophäe beim Afrika Cup

Für Sadio Mané war dieser Titel beim Afrika Cup der zweite seiner Karriere, eine Bestätigung seiner herausragenden Leistungen und seines Einflusses auf das Team. Sein Engagement für den Sport und die Werte des Fair Plays wird nicht nur von seinen Mitspielern, sondern auch von Fans und Experten hoch geschätzt. Manés Fähigkeit, in kritischen Momenten Führungsstärke zu zeigen, hebt ihn nicht nur als Spieler, sondern auch als Vorbild hervor.

