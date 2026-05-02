Fahrplan der Deutschen Nationalmannschaft – Bundestrainer Nagelsmann & DFB Kadernominierung am 21.5.

Julian Nagelsmann hat seine WM-Vorbereitung noch einmal umgestellt. Die DFB-Kaderbekanntgabe für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada verschiebt der Bundestrainer vom 12. auf den 21. Mai, das Trainingslager startet zudem später als ursprünglich vorgesehen.

Kader erst nach dem Bundesliga-Finale

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, wird Nagelsmann sein 26er-Aufgebot in Frankfurt am Main erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag präsentieren. Mit der späteren Nominierung gewinnt der 37-Jährige vor allem Zeit, um auf derzeit verletzte oder angeschlagene Spieler zu reagieren. Der neue Termin liegt unmittelbar nach dem Saisonende und damit deutlich näher am Endspurt der Liga.

Auch der Beginn der Turniervorbereitung bei Partner adidas in Herzogenaurach verschiebt sich. Das Trainingslager beginnt nun am 27. Mai und damit zwei Tage später als zunächst geplant.

Terminänderungen & Kader:

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Verschobene Kaderbekanntgabe: Die Nominierung des 26-köpfigen Aufgebots findet nun am 21. Mai statt (statt am 12. Mai).

Zeitgewinn: Durch den späteren Termin nach dem Bundesliga-Finale kann der Bundestrainer besser auf den Fitnesszustand verletzter Spieler reagieren.

Neuer Start des Trainingslagers: Die Vorbereitung in Herzogenaurach beginnt am 27. Mai (zwei Tage später als geplant).

DFB-Pokalfinale erzwingt den neuen Ablauf

Ein wesentlicher Grund für die Anpassung ist das DFB-Pokalfinale am 23. Mai. Im Berliner Olympiastadion treffen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufeinander, in beiden Teams stehen zahlreiche Nationalspieler auf dem Platz. Ein Start der WM-Vorbereitung bereits zwei Tage danach wäre aus Sicht des DFB wenig sinnvoll gewesen.

Vor der WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen wird, bestreitet die Nationalmannschaft noch zwei Länderspiele. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 6. Juni folgt in Chicago der Härtetest gegen Gastgeber USA.

Gründe für die Umplanung:

DFB-Pokalfinale: Das Endspiel am 23. Mai zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart bindet viele Nationalspieler.

Regenerationszeit: Ein früherer Start direkt nach dem Finale wurde als nicht sinnvoll erachtet.

Letzte Tests vor dem Turnierstart

Bei der Endrunde bekommt es der viermalige Weltmeister in der Gruppenphase mit WM-Neuling Curacao am 14. Juni in Houston, mit Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto und mit Ecuador am 25. Juni in New York/New Jersey zu tun.