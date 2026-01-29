Ex-Nationalstürmer Timo Werner wechselt zu San Jose in die MLS

Ex-Nationalstürmer Timo Werner verlässt die Fußball-Bundesliga und wechselt zu den San Jose Earthquakes in die MLS. Der Wechsel erfolgt ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrags mit RB Leipzig. Werner, der mit 113 Toren Rekordschütze der Sachsen ist, verabschiedet sich mit emotionalen Worten. Er blickt auf eine turbulente Zeit in Leipzig zurück und hofft auf einen Neuanfang in den USA.

Werner verlässt RB Leipzig nach turbulenter Zeit

Timo Werner hat RB Leipzig nach einer schwierigen Rückkehr 2022 verlassen und schließt sich den San Jose Earthquakes an. Der 29-Jährige, der in der Bundesliga-Saison 2023/24 lediglich drei Kurzeinsätze hatte, konnte nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen. Werner, der in insgesamt 216 Pflichtspielen für Leipzig 113 Tore erzielte, fand im Team von Trainer Marco Rose keine sportliche Perspektive mehr.

Emotionale Abschiedsworte des Angreifers

In seiner Abschiedserklärung betonte Werner die bedeutende Rolle, die der Verein und die Fans für seine persönliche Entwicklung gespielt haben. „Dieser Klub, die Fans und die Menschen im Umfeld haben mich geprägt – als Spieler und als Mensch. Das werde ich nie vergessen“, sagte er. Diese emotionalen Worte unterstreichen die enge Verbindung, die er zu RB Leipzig aufgebaut hat.

Ein Blick auf Werners bewegte Karriere

Werner wechselte 2016 vom VfB Stuttgart zu RB Leipzig und entwickelte sich schnell zu einem Schlüsselspieler. In der Saison 2019/20 erzielte er beeindruckende 28 Tore in der Bundesliga. Sein anschließender Transfer zu Chelsea, mit dem er 2021 die Champions League gewann, brachte jedoch einen Wendepunkt in seiner Karriere. Nach einer enttäuschenden Zeit in der Premier League kehrte er 2022 nach Leipzig zurück, wo er jedoch nicht die erhoffte Form fand.

San Jose Earthquakes und die neue Herausforderung

Die San Jose Earthquakes, unter der Leitung des ehemaligen US-Nationaltrainers Bruce Arena, starten am 22. Februar in die neue MLS-Saison gegen Kansas City. Werner wird in den kommenden Wochen in Leipzig bleiben, um sich fit zu halten, bevor er Mitte Februar in die USA reist. Der Wechsel markiert einen bedeutenden Schritt in Werners Karriere, da er sich nun in der Major League Soccer mit Größen wie Lionel Messi und Thomas Müller messen wird.