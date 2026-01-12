Ex-Nationalspieler Timo Werner vor Wechsel in die USA?

Timo Werner steht kurz vor einem Wechsel in die USA, während die San José Earthquakes aus der MLS offenbar an einer Verpflichtung des Ex-Nationalstürmers von RB Leipzig interessiert sind. Nach einer enttäuschenden Saison, in der der 29-Jährige nur 13 Minuten Einsatzzeit erhielt, könnte dies der dringend benötigte Neustart für Werner sein. Sein Vertrag bei Leipzig läuft im Sommer aus, und ein Transfer scheint nun in greifbare Nähe zu rücken.

San José Earthquakes als neuer Arbeitgeber

Die San José Earthquakes sind laut Berichten von „The Athletic“ in fortgeschrittenen Gesprächen mit Timo Werner. Der Klub aus der Major League Soccer könnte dem Stürmer eine neue Plattform bieten, um seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Nach einer unglücklichen Zeit bei RB Leipzig, wo der Verein ihm mitteilte, nicht mehr auf ihn zu setzen, könnte der Wechsel in die USA eine willkommene Herausforderung für den deutschen Angreifer darstellen.

Werners schwierige Zeit in Leipzig

In der aktuellen Bundesliga-Saison hat Timo Werner nur einen minimalen Beitrag auf dem Platz leisten können. Mit lediglich 13 Minuten Einsatzzeit bleibt der Stürmer weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Der Verein hat klar signalisiert, dass sie nicht mehr auf den 29-Jährigen setzen, was die Situation für beide Seiten unhaltbar macht. Dies geschah nach einer anderthalbjährigen Leihzeit bei Tottenham Hotspur, wo Werner ebenfalls nicht den gewünschten Einfluss ausüben konnte.

Vertragssituation und Marktwert

Werners Vertrag bei RB Leipzig läuft im kommenden Sommer aus. Eine Ablösesumme wird in diesem Fall nicht mehr fällig, was den Transfer zu den San José Earthquakes weiter begünstigt. Der Marktwert des Stürmers hat in den letzten Jahren gelitten, und ein Wechsel in die MLS könnte sowohl für ihn als auch für den Klub eine Win-Win-Situation darstellen. Ein Wechsel zu Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls scheiterte im Sommer, doch die Earthquakes scheinen nun bereit zu sein, Werner eine neue Chance zu geben.

Internationale Karriere und Erfolge

Zwischen 2017 und 2023 war Timo Werner ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte 57 Länderspiele, in denen er 24 Tore erzielte. Sein größter Erfolg bleibt der Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea im Jahr 2021. Diese Erfahrung könnte für die San José Earthquakes von großem Wert sein, wenn sie Werner in ihren Reihen begrüßen.