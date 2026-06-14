+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Ex DFB-Kapitän Gündogan sicher: Deutschland wird „positive“ WM-Überraschung

von
🇨🇼 🇨🇦 🇲🇽 🇺🇸

Ilkay Gündogan traut der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada eine große Rolle zu. Sogar als mögliche positive Überraschung des Turniers sieht der frühere DFB-Kapitän die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Kapitän Joshua Kimmich lacht beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am 13. Juni 2026 im W. Dennie Spry Soccer Stadium von Winston-Salem. Einen Tag später startet das DFB-Team gegen Curaçao in die WM 2026. (Alexander Hassenstein / Getty Images)
Kapitän Joshua Kimmich lacht beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft am 13. Juni 2026 im W. Dennie Spry Soccer Stadium von Winston-Salem. Einen Tag später startet das DFB-Team gegen Curaçao in die WM 2026. (Alexander Hassenstein / Getty Images)

Weltmeisterschaften
14.6.2026
- 19:00
Deutschland
- -
Curaçao
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Gündogan setzt auf Nagelsmann

In seiner Kolumne für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel erklärte der 35-Jährige, warum er so optimistisch auf die DFB-Elf blickt. „Ich glaube sogar, dass die deutsche Mannschaft die positive Überraschung des Turniers wird“, schreibt Gündogan. Für seinen Zuversicht sorgt vor allem der Bundestrainer, unter dem er selbst noch bei der Heim-EM 2024 gespielt hatte.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Der Mittelfeldspieler schätzt an Nagelsmann besonders dessen unbequeme Art. „Ich mag Trainer, die ein bisschen unbequem sind. Die es mir schwer machen, mir auch mal richtig auf den Keks gehen“, schreibt Gündogan: „Julian ist ein solcher Trainer.“ Für ihn gehört es dazu, dass ein Coach seine Spieler fordert und ihnen auch mal auf die Nerven geht.

WM Spiel Deutschland gegen Curacao am 14.6.2026

WM Spiel Deutschland gegen Curacao in der Vorschau inkl. Aufstellung

Authentizität und Teamhygiene als Schlüssel

Wichtig sei dabei vor allem, dass Nagelsmann echt wirke und nicht eine Rolle spiele. Aus Sicht Gündogans müsse ein Spieler spüren, dass der Chefcoach „wirklich so ist, wie er sich gibt. Sonst misstraust du ihm irgendwann und folgst ihm nicht.“ Genau diese Glaubwürdigkeit halte die Mannschaft zusammen und schaffe Vertrauen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Hinzu komme ein weiterer Faktor, den Gündogan als entscheidend für sportlichen Erfolg bezeichnet. „Die Teamhygiene ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg. Oft wird das unterschätzt. Julian hat dafür immer gesorgt“, erläutert er. Der frühere DFB-Kapitän sieht darin einen großen Pluspunkt für die deutsche Auswahl auf dem Weg zur WM.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++