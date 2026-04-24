Ex BVB-Trainer Edin Terzic zu Athletic Bilbao in La Liga?

Edin Terzic steht offenbar vor der nächsten Station seiner Laufbahn. Der frühere BVB-Chefcoach soll nach übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien und Deutschland Athletic Bilbao übernehmen und damit Ernesto Valverde folgen.

Bilbao hält sich mit der Bestätigung zurück

Eine zeitnahe Verkündung durch den Klub ist nach Angaben aus Spanien allerdings nicht zu erwarten. Athletic will Valverde, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hat, den nötigen Respekt erweisen. Zudem kämpft der Tabellenneunte noch um seine internationalen Chancen und kann sich weiterhin für die Conference League oder die Europa League qualifizieren.

Terzic reagierte auf eine SID-Anfrage zunächst nicht. Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024 ist der 43-Jährige ohne Job an der Seitenlinie. In dieser Zeit arbeitete er als TV-Experte, sein Name tauchte dennoch immer wieder im Zusammenhang mit Trainersuchen bei größeren und kleineren Vereinen auf, meist im europäischen Ausland. Konkreter wurde es bislang jedoch nie.

Ein Schritt, der zu Terzic passt

Im Fall von Athletic Bilbao sieht die Lage nun anders aus. Medien wie Mundo Deportivo und AS in Spanien sowie Sky in Deutschland berichten übereinstimmend von einer Einigung. Für Terzic wäre der Wechsel ein großer Karriereschritt und zugleich eine Wahl, die zu seinem Profil passt.

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2024 führte er den BVB ins Champions-League-Finale, ehe er den Klub nach der Niederlage gegen Real Madrid verließ. Seine Begründung damals war klar: Er sei überzeugt, dass es auch auf der Trainerposition eines Kurswechsels bedarf. Als Co-Trainer sammelte er bereits Erfahrungen bei West Ham United und Besiktas Istanbul, als Chef war er bislang nur in Dortmund tätig.

Prägende BVB-Jahre und die besondere Aufgabe in Bilbao

Terzic stand beim BVB zweimal selbst an der Seitenlinie. Von Dezember 2020 bis zum Ende der Saison 2020/21 führte er die Mannschaft, später übernahm er zur Saison 2022/23 erneut. Nachdem er zunächst Marco Rose weichen musste, beerbte er später seinen Nachfolger. 2021 gewann er mit Dortmund den DFB-Pokal.

Seine Beziehung zum Revierklub ist eng geblieben. Früher saß Terzic als Fan auf der Südtribüne, der BVB werde immer sein Verein bleiben. Als Dortmund am letzten Spieltag der Saison 2022/23 gegen den FSV Mainz 05 noch die Meisterschaft verspielte, reagierte er tief bewegt und weinte bitterlich. Später spielte er auch bei der Rückholaktion von Publikumsliebling Jadon Sancho eine entscheidende Rolle. Die drei Fragen, die er danach stolz formulierte, kennt bis heute jeder BVB-Anhänger: „Was willst du? Was brauchst du? Was kann ich erwarten?“

Nun also Bilbao. Der Klub ist kein Titelgarant, blickt aber auf eine besondere Historie. Beim Athletic Club dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die im Baskenland geboren wurden oder dort fußballerisch ausgebildet worden sind. Eine besondere Herausforderung also, doch ausgerechnet für konventionelle Entscheidungen ist Edin Terzic ohnehin nicht bekannt.