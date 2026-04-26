Ex-Bundestrainer Klinsmann zur USA bei der Heim-WM 2026: SIE haben das Zeug zum WM-Sieg!

Der deutsche Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann (2005-2006) traut der US-Nationalmannschaft bei der Heim-WM 2026 eine echte Überraschung zu. Ausgerechnet das Team von Mauricio Pochettino könne aus Sicht des Weltmeisters von 1990 sogar bis zum Titel durchmarschieren. Für die USA geht es in Gruppe D gegen die Türkei, Paraguay und Australien. Sein Sohn Jonathan wird als Torhüter verletzt leider nicht dabei sein: Halswirbel-Bruch. Zuletzt hoffte der Vater noch, dass der Sohn für die USA mitfahren könne.

Klinsmann fordert maximale Leidensfähigkeit

Der frühere Bundestrainer und Ex-Nationalcoach der USA erklärte im Gespräch mit „Fox Sports“, was es für den ganz großen Wurf braucht: „Es braucht eine unglaublich hohe Fähigkeit zu leiden, schwierige Phasen und Momente durchzustehen – vor allem, wenn man in der K.-o.-Phase alle drei oder vier Tage spielen muss.“

Klinsmann warnte zugleich davor, sich von frühen Erfolgen täuschen zu lassen: „Wenn man das Achtel- oder Viertelfinale erreicht, denkt man: Jetzt sind wir wirklich da. Aber dann kommen noch schwierigere Spiele – mit Verlängerung, vielleicht Elfmeterschießen und all diesen Dingen.“

Entscheidend sei deshalb die Frage, ob diese US-Auswahl bereit sei, „wirklich extrem zu leiden“ und das Turnier konsequent „Spiel für Spiel“ anzugehen.

Champions-League-Routine als Pluspunkt

Gleichzeitig sieht Klinsmann die Vereinigten Staaten heute deutlich besser aufgestellt als noch vor 20 oder 30 Jahren. Viele Akteure sammeln inzwischen regelmäßig Erfahrung in der Champions League, was für ihn ein klarer Vorteil ist.

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Wenn es dem Team gelingt, „eine außergewöhnliche Chemie“ aufzubauen und sich gegenseitig zu helfen, „wenn es dreckig und hart wird – und es wird dreckig und hart“, dann könnten die USA „Spiel für Spiel wirklich überraschen“.

Am Ende bleibt Klinsmann vorsichtig optimistisch: „Ist es machbar? Ja, es ist machbar – aber es muss alles perfekt laufen.“