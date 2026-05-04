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Ewige Tabelle der 1. & 2. Bundesliga: Wo steht Aufsteiger Schalke in der ewigen Bundesliga-Tabelle?

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Der FC Schalke 04 ist nach drei Jahren in der 2. Bundesliga wieder aufgestiegen, und auch in der ewigen Tabelle der 1. Bundesliga bleiben die Knappen ein Klub mit großem Gewicht. Trotz der Zweitklassigkeit rangiert S04 dort weiter in den Top 10, wenn auch nur noch auf Platz neun.

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Die Spieler des FC Schalke 04 feiern in der ausverkauften Veltins-Arena in Gelsenkirchen den Aufstieg in die Bundesliga nach dem Sieg über Fortuna Düsseldorf am 2. Mai 2026. Gemeinsam mit dem Trainerteam jubeln die Königsblauen vor der begeisterten Fankurve. (Lars Baron / Getty Images)
Die Spieler des FC Schalke 04 feiern in der ausverkauften Veltins-Arena in Gelsenkirchen den Aufstieg in die Bundesliga nach dem Sieg über Fortuna Düsseldorf am 2. Mai 2026. Gemeinsam mit dem Trainerteam jubeln die Königsblauen vor der begeisterten Fankurve. (Lars Baron / Getty Images)

Am Samstagabend feierten Fans, Spieler und Staff den 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf und damit die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs. Für die ewige Tabelle bedeutet das: Schalke steht derzeit bei 2563 Punkten aus 1832 Partien, was einen Schnitt von 1,4 Zählern pro Spiel ergibt. Als der Klub 2022/23 nach dem direkten Wiederabstieg erneut ins Unterhaus musste, lag er noch zwei Plätze höher.

Schalke rutscht in der Bundesliga-Rangliste leicht ab

Inzwischen haben Eintracht Frankfurt, aktuell Siebter, und Bayer 04 Leverkusen an den Königsblauen vorbeigezogen. Leverkusen liegt nach dem 3:0 gegen RB Leipzig am Samstag sogar fünf Punkte vor Schalke. Dennoch bleibt der Traditionsverein vorläufig klar vor dem 1. FC Köln, der als Zehnter inzwischen auf 47 Zähler Rückstand verkürzt hat.

Die Geißböcke waren 2013/14 noch an Schalke vorbeigezogen und hatten Rang sieben erobert. Diese Position hielten die Knappen bis Januar 2025. Schalkes beste Platzierung in der ewigen Bundesliga-Tabelle bleibt Rang fünf, den der Klub zuletzt in der Saison 1977/78 belegte.

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Die ewige Tabelle der 1. Bundesliga

PlatzVereinSpieleSiegeUnent.Niederl.ToreG-ToreDiff.Pkt.
1Bayern München207612634433704730226424664232
2Borussia Dortmund2000924494582366327958683266
3Werder Bremen2068843518707340030673333047
4VfB Stuttgart2000820486694331929373822946
5Bor. M'gladbach1974785521668333029074232876
6Hamburger SV1898754505639297327132602767
7Eintracht Frankfurt193271250471630542990642638
8Bayer 04 Leverkusen1600713429458276921176522568
9FC Schalke 04183270046366926422678-362563
101. FC Köln1796683467646287827111672516
111. FC Kaiserslautern14925753725452348234442094
12Hertha BSC135247734053518872102-2151771
13VfL Bochum129639133656917552152-3971509
14VfL Wolfsburg98436525236714751463121347
151. FC Nürnberg111834428648814281794-3661318
16Hannover 96101630825045813851734-3491174
17MSV Duisburg94829625939312911520-2291147
18SC Freiburg88229222736311501394-2441103
19Fortuna Düsseldorf85426423235812451518-2731024
20Karlsruher SC81224123034110931408-315953
21Eintracht Braunschweig7062421772879371086-149903
22TSV 1860 München67223817026410221059-37884
231. FSV Mainz 056782241802749001007-107852
24TSG Hoffenheim61021716722698797710818
25Arminia Bielefeld612167160285698988-290661
26RB Leipzig3381798277656397259619
27FC Augsburg508152131225619813-194587
28KFC Uerdingen 05476138129209644844-200543
29Hansa Rostock412124107181492621-129479
301. FC Union Berlin236856190297349-52316
31FC St. Pauli3387296170351581-230312
32SV Waldhof Mannheim238717295299378-79285
33Kickers Offenbach2387751110368486-118282
34Rot-Weiss Essen238617998346483-137262
35Energie Cottbus2045643105211338-127211
36Alemannia Aachen136432865186270-84157
37SG Wattenscheid 09140344858186248-62150
381. FC Saarbrücken166324886202336-134144
391. FC Dynamo Dresden140334562132211-79140
40Rot-Weiß Oberhausen136363169182281-99139
41SV Darmstadt 98170314198182359-177134
42Wuppertaler SV102252750136200-64102
431. FC Heidenheim100232552125188-6394
44Borussia Neunkirchen98251855109223-11493
45FC 08 Homburg102212754103200-9790
46SpVgg Unterhaching6820192975101-2679
47Stuttgarter Kickers7220173594132-3877
48FC Ingolstadt 04681818326999-3072
49SC Paderborn 076811183968139-7151
50Tennis Borussia Berlin6811164185174-8949
51SpVgg Greuther Fürth687184354142-8839
52SSV Ulm 18463498173662-2635
53Fortuna Köln3489174679-3333
54Preußen Münster3079143452-1830
55Holstein Kiel3467214980-3125
56SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin34312193676-4021
57VfB Leipzig34311203269-3720
58SC Tasmania 1900 Berlin34242815108-9310

Schalke macht auch in der 2. Bundesliga Boden gut

Auch in der ewigen Tabelle der 2. Bundesliga hat Schalke zuletzt deutlich aufgeholt. Acht Spielzeiten reichten dem Klub, um sich dort auf Rang 38 vorzuschieben. In der laufenden Saison ließ S04 bereits Hansa Rostock, die SpVgg Unterhaching, Energie Cottbus, den SV Meppen und Holstein Kiel hinter sich.

Bei Kiel ist der Abstand allerdings gering, denn die Norddeutschen liegen nur zwei Punkte zurück. Spätestens zu Beginn der kommenden Saison dürfte sich diese Lücke wieder schließen.

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