Ewige deutsche Länderspielliste: Kimmich nun gleichauf mit Klinsmann

Joshua Kimmich hat beim Sieg gegen Ghana (2:1) sein 108. Länderspiel absolviert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zieht damit mit Jürgen Klinsmann gleich und teilt sich in der „ewigen“ Liste mit dem früheren Bundestrainer den neunten Platz. Antonio Rüdiger kam in der 61. Minute ins Spiel und springt mit seinem 82. Einsatz auf den 29 Rang. Unter den aktuellen Nationalspielern hat Kimmich die meisten Einsätze. Lothar Matthäus führt die Liste nach wie vor mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.

Die Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick: