Ewige deutsche Länderspielliste: Kimmich nun gleichauf mit Klinsmann

Joshua Kimmich hat beim Sieg gegen Ghana (2:1) sein 108. Länderspiel absolviert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zieht damit mit Jürgen Klinsmann gleich und teilt sich in der „ewigen“ Liste mit dem früheren Bundestrainer den neunten Platz. Antonio Rüdiger kam in der 61. Minute ins Spiel und springt mit seinem 82. Einsatz auf den 29 Rang. Unter den aktuellen Nationalspielern hat Kimmich die meisten Einsätze. Lothar Matthäus führt die Liste nach wie vor mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.
Die Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:
|Rang
|Spieler
|Länderspiele
|Hinweis
|1
|Lothar Matthäus
|150
|2
|Miroslav Klose
|137
|3
|Thomas Müller
|131
|4
|Lukas Podolski
|130
|5
|Manuel Neuer
|124
|6
|Bastian Schweinsteiger
|121
|7
|Toni Kroos
|114
|8
|Philipp Lahm
|113
|9
|Jürgen Klinsmann
|108
|9
|Joshua Kimmich
|108
|*aktiv
|11
|Jürgen Kohler
|105
|12
|Per Mertesacker
|104
|13
|Franz Beckenbauer
|103
|14
|Joachim Streich
|102
|(DFV)
|15
|Thomas Häßler
|101
|16
|Hans-Jürgen Dörner
|100
|(DFV)
|16
|Ulf Kirsten
|100
|(49 DFV / 51 DFB)
|18
|Michael Ballack
|98
|19
|Berti Vogts
|96
|20
|Karl-Heinz Rummenigge
|95
|20
|Sepp Maier
|95
|22
|Jürgen Croy
|94
|(DFV)
|23
|Mesut Özil
|92
|24
|Rudi Völler
|90
|25
|Andreas Brehme
|86
|25
|Oliver Kahn
|86
|29
|Antonio Rüdiger
|82
|*aktiv