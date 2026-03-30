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Ewige deutsche Länderspielliste: Kimmich nun gleichauf mit Klinsmann

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Joshua Kimmich hat beim Sieg gegen Ghana (2:1) sein 108. Länderspiel absolviert. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zieht damit mit Jürgen Klinsmann gleich und teilt sich in der „ewigen“ Liste mit dem früheren Bundestrainer den neunten Platz. Antonio Rüdiger kam in der 61. Minute ins Spiel und springt mit seinem 82. Einsatz auf den 29 Rang.  Unter den aktuellen Nationalspielern hat Kimmich die meisten Einsätze. Lothar Matthäus führt die Liste nach wie vor mit 150 Spielen vor Miroslav Klose (137) an.

Joshua Kimmich (Deutschland) applaudiert den Fans nach dem Sieg gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Joshua Kimmich (Deutschland) applaudiert den Fans nach dem Sieg gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Die Liste der DFB-Rekordspieler (inklusive der Auswahlspieler des Fußball-Verbandes der DDR) auf einen Blick:

Rang Spieler Länderspiele Hinweis
1 Lothar Matthäus 150
2 Miroslav Klose 137
3 Thomas Müller 131
4 Lukas Podolski 130
5 Manuel Neuer 124
6 Bastian Schweinsteiger 121
7 Toni Kroos 114
8 Philipp Lahm 113
9 Jürgen Klinsmann 108
9 Joshua Kimmich 108 *aktiv
11 Jürgen Kohler 105
12 Per Mertesacker 104
13 Franz Beckenbauer 103
14 Joachim Streich 102 (DFV)
15 Thomas Häßler 101
16 Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)
16 Ulf Kirsten 100 (49 DFV / 51 DFB)
18 Michael Ballack 98
19 Berti Vogts 96
20 Karl-Heinz Rummenigge 95
20 Sepp Maier 95
22 Jürgen Croy 94 (DFV)
23 Mesut Özil 92
24 Rudi Völler 90
25 Andreas Brehme 86
25 Oliver Kahn 86
29 Antonio Rüdiger 82 *aktiv

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