Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26: Harry Kane auf den Spuren von Lewandowski!

Völlig irre Statistik: Harry Kane hat mehr Tore als die halbe Bundesliga erzielt – und das nach gerade einmal 22 Spieltagen. Der Angreifer des FC Bayern steht bei 26 Treffern und überragt damit sieben komplette Bundesligisten in dieser Saison. Diese Zahlen unterstreichen Kanes Rolle als Lebensversicherung des Rekordmeisters und sorgen in München für Staunen. Seine Effizienz, Raumfindung und Abschlussstärke machen ihn zur zentralen Offensivkraft am Säbener Straße-Trainingsgelände. Turnierübergreifend hat Kane nun 40 Tore erzielt – und steht ganz oben in der Torjägerliste in Europa.

Kane überragt: Mehr Tore als sieben Bundesligisten

Harry Kane hat in dieser Spielzeit mit 26 Bundesliga-Treffern eine außergewöhnliche Bilanz vorzuweisen und liegt damit vor ganzen Mannschaften. Im direkten Vergleich fehlen sieben Klubs – Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 kommen jeweils auf 25 Tore, Augsburg und der Hamburger SV auf 24, Werder Bremen auf 22, St. Pauli auf 20 und Heidenheim auf 19. Kane erzielt also mehr Treffer als diese kompletten Teams und unterstreicht damit seinen Status als Torjäger par excellence.

Bundesliga 2025/2026 22 20 2 1768′ 1 26 (9) 5 7.9 DFB Pokal 2025/2026 4 4 357′ 1 6 (2) 7.4 Champions League 2025-2026 8 7 1 609′ 8 (2) 7.8 Gesamt: 34 31 3 2734′ 2 0 0 40 (13) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 34 - Per Game In Startaufstellung 31 0.9 Per Game Minuten 2734 80.4 Per Game Tore 40 1.2 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Statistik im Detail: Die Vergleichszahlen

Die Zahlen zeigen, wie stark sich Kanes Tore aufreihen: 26 Treffer nach 22 Partien bedeuten eine Torquote von mehr als einem Treffer pro Spiel, eine außergewöhnliche Effizienz in der Bundesliga. Kane trifft aus dem Spiel heraus, per Kopf und eiskalt vom Punkt – seine Abschlussstärke und Timing sorgen regelmäßig für Großchancen und Tore. Gleichzeitig offenbart der Vergleich, wie sehr andere Teams ihre Treffer auf mehrere Schultern verteilen müssen, während Bayern häufig auf den Engländer setzen.

Auf Kurs Richtung Lewandowski-Rekord

Mit der aktuellen Torserie rückt Robert Lewandowskis Bestmarke aus der Saison 2020/21 (41 Tore) in den Blickwinkel: Bei noch zwölf ausstehenden Spieltagen fehlen Kane 15 Treffer, um Lewandowskis Marke einzustellen, 16 würden den Engländer allein an die Spitze setzen. Nach seinem Doppelpack gegen Werder Bremen blieb Kane selbstbewusst, aber nüchtern: „Alles ist möglich. Natürlich ist es noch ein langer Weg zu gehen. Es ist ein unglaublicher Rekord“, sagte er am Sky-Mikrofon und ergänzte: „Ich bin gerade in Topform. Es ist schön, dass ich dem Team helfen kann.“

Was das für Bayern bedeutet

Für den FC Bayern bedeutet Kanes Trefferserie eine klare Entlastung für Offensive und Chefcoach: Während andere Mannschaften Tore breit streuen, trägt Kane oft die Hauptlast der Torproduktion. Die Erwartungshaltung in München bleibt hoch, weil seine Effizienz und Raumfindung regelmäßig Spiele entscheiden können. Gleichzeitig betonte Kane, Rekordgedanken später zuzulassen: „Wir werden sehen. Das wird sich entscheiden, wenn wir in Richtung April gehen.“

Quelle: fcbinside.de