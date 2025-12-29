ER will zur WM 2026 – Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vor Wechsel zum FC Girona

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht kurz vor einem Wechsel zum FC Girona, der in der spanischen Primera División um den Klassenerhalt kämpft. Der FC Barcelona führt aktuell intensive Verhandlungen über ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Da ter Stegen in den Planungen von Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr spielt, benötigt er dringend Spielpraxis, um seinen Traum von einer Nominierung für die WM 2026 zu verwirklichen.

Wechselgerüchte um ter Stegen

Der 33-jährige Schlussmann, der in Barcelona bis 2028 unter Vertrag steht, hat nach seiner Rückkehr von einer Rückenoperation beim Pokalspiel gegen CD Guadalajara (2:0) wieder Spielzeit erhalten. Dennoch scheint seine Zukunft beim spanischen Meister ungewiss. Der FC Girona könnte nun eine attraktive Option für ter Stegen darstellen, der sich in der aktuellen Saison nicht als Stammspieler etablieren konnte.

Dringender Bedarf an Spielpraxis

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat bereits betont, wie wichtig es für ter Stegen ist, regelmäßig zu spielen. „Es ist entscheidend, dass er auf dem Platz steht, egal ob bei einem europäischen Topklub oder nicht“, erklärte Nagelsmann. Gleichzeitig stellte er klar, dass eine gute Leistung für die WM-Qualifikation ebenfalls von Bedeutung ist. Girona könnte ter Stegen die Möglichkeit bieten, sich in einem Team mit defensiven Schwächen zu beweisen.

Die Lage beim FC Girona

Girona belegt derzeit den 18. Platz in der Liga und hat mit 33 Gegentoren nach 17 Spielen die schwächste Abwehr der Liga. Ein Wechsel könnte ter Stegen nicht nur die Chance auf regelmäßige Einsätze geben, sondern auch eine geringe Distanz zu seinem Wohnort in Barcelona ermöglichen. Diese Nähe wäre besonders vorteilhaft für den in Trennung lebenden Torhüter, der seine beiden Söhne nicht aus den Augen verlieren möchte.

Verhandlungen zwischen den Klubs

Die Gespräche zwischen dem FC Barcelona und Girona laufen bereits. Ein Leihgeschäft bis zum Saisonende könnte für beide Parteien von Vorteil sein. Während Girona dringend einen erfahrenen Torwart benötigt, um die Abwehrprobleme zu lösen, wäre ter Stegen in der Lage, sich in einem anderen Umfeld zu beweisen und seine Chancen auf eine Nominierung zur WM zu erhöhen.