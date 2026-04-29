Enrique: „Das beste Spiel, in dem ich dabei war“

Luis Enrique hat nach dem wilden Champions-League-Abend zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern große Worte gefunden. Das 5:4 im Halbfinal-Hinspiel bezeichnete der 55 Jahre alte Coach des Titelverteidigers als das beste Spiel, bei dem er als Trainer jemals dabei gewesen sei. Auch seine Profis zeigten sich trotz der späten Bayern-Aufholjagd beeindruckt.

Enrique spricht von einem außergewöhnlichen Abend

Nach dem historischen Erfolg im Parc des Princes staunte Enrique selbst über die Intensität und das Tempo der Partie. „Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel“, schwärmte der Spanier. „Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren“, sagte Enrique weiter. Zugleich ordnete er das verrückte Spektakel bemerkenswert ein: „Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel.“

Auch PSG-Profis sind begeistert

Kapitätn Marquinhos sprach bei Canal+ ebenfalls von einem besonderen Fußballabend. „Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen“, sagte der Brasilianer. „Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit.“ Auch Ousmane Dembélé, der mit einem Doppelpack traf und in der 45.+5 Minute per Handelfmeter sowie in der 58. Minute erfolgreich war, fand anerkennende Worte für den Gegner. Bayern sei „eine großartige Mannschaft, es war ein unglaubliches Spiel“, meinte der Offensivmann.

Blick nach München

Gleichzeitig richtete Dembélé den Fokus schon auf das Rückspiel am nächsten Mittwoch in München. „Jetzt fahren wir nach München, um zu versuchen, ein weiteres Spiel zu gewinnen. Und um uns für das Finale zu qualifizieren, müssen wir uns konzentrieren“, sagte der Doppelpacker. Nach dem spektakulären 5:4 geht PSG mit einem knappen Vorsprung ins zweite Duell mit den Bayern.

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