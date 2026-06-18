Englische Pressestimmen zu England gegen Kroatien 4:2 – So feiert England den WM-Auftakt

England ist mit einem 4:2-Sieg über Kroatien in die WM 2026 gestartet. Im ersten Gruppenspiel der Gruppe L setzten sich die Three Lions am 17. Juni 2026 im Dallas Stadium in Arlington, Texas, durch, mussten dafür aber dreimal in Führung gehen. Harry Kane traf in der 12. Minute per wiederholtem Foulelfmeter und legte in der 42. Minute nach, Martin Baturina (36.) und Memphis Musa (45.+5) glichen jeweils aus. Nach der Pause sorgten Jude Bellingham (47.) und Marcus Rashford (85.) für die Entscheidung. Wir haben die englischen Pressestimmen zum WM-Auftakt von Thomas Tuchels Mannschaft gesammelt. Internationale Pressestimmen zu England – Kroatien 4:2: So bewertet die Welt Englands WM-Auftakt

Weltmeisterschaften England 2.82 xG 0.53 4 2 Kroatien

Tuchel ärgert sich

Thomas Tuchel war nach dem amüsanten 4:2 der Engländer gegen Kroatien alles andere als zufrieden mit den Rahmenbedingungen. Der deutsche Coach der Three Lions fühlte sich bei seiner WM-Premiere um einen besonderen Moment gebracht, weil Fotografen während der Nationalhymne seine Sicht versperrten. „Ich bitte die FIFA inständig, die Position der Fotografen während der Nationalhymne zu ändern“, sagte er. „Es war heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber ich stand einen halben Meter vor einer Wand aus 50 Fotografen und konnte keinen einzigen meiner Spieler sehen. Das hat mir das Erlebnis ein wenig verdorben.“

ESPN: Bellinghams Tor nach der Pause als Wendepunkt

„England vs. Croatia LIVE: Bellingham restores Three Lions lead straight after halftime“ (England gegen Kroatien live: Bellingham stellt die Führung direkt nach der Pause wieder her) ESPN hob hervor, dass England nach langem Warten endlich in das Turnier startete und dabei reichlich Nerven zeigte. Erst Bellinghams schneller Treffer nach dem Seitenwechsel habe die Three Lions endgültig auf Kurs gebracht, nachdem Kroatien zuvor zweimal ausgeglichen hatte. Das Fazit: ein erfolgreicher, aber alles andere als souveräner Auftakt.

Sky Sports: Kane bestätigt seine Führungsrolle

„England vs Croatia, Live match updates“ (England gegen Kroatien, Live-Updates zum Spiel) Sky Sports dokumentierte die komplette Torfolge des 4:2 und stellte Kanes Doppelpack in den Mittelpunkt. Der Kapitän habe seine Rolle als Anführer einmal mehr bestätigt, während Rashfords Tor in der 85. Minute den Deckel auf einen turbulenten englischen Auftakt setzte.

World Soccer Talk: Favorit England setzt sich am Ende durch

„England vs Croatia LIVE: Rashford, Bellingham and Kane score in the 2026 World Cup (4-2)“ (England gegen Kroatien live: Rashford, Bellingham und Kane treffen bei der WM 2026) World Soccer Talk sah England nach der ungeschlagenen Qualifikation als klaren Titelkandidaten, warnte aber vor einem unangenehmen Gegner. Kroatien habe sich als so wettbewerbsfähig erwiesen wie erwartet, dem englischen Offensivtrio am Ende aber nichts entgegensetzen können.

CBS Sports: Neue Hoffnung auf den großen Wurf

„England vs. Croatia, 2026 FIFA World Cup live updates: Three Lions kick off World Cup journey“ (England gegen Kroatien, WM 2026 live: Die Three Lions starten ihre Turnierreise) CBS Sports knüpfte an die alte englische Sehnsucht nach einem Titel an und fragte, ob in diesem Sommer endlich die Wende komme. Der Auftaktsieg in Dallas nähre zumindest die Hoffnung, auch wenn die defensive Anfälligkeit beim 2:2 Fragen offenlasse.

Outlook India: Rashfords Tor krönt einen Offensivabend

„England 4-2 Croatia, FIFA World Cup 2026: Rashford’s curling shot extends Three Lions‘ lead“ (England 4:2 Kroatien: Rashfords gekrümmter Schuss baut die Führung der Three Lions aus) Outlook betonte, wie ausgeglichen die erste Halbzeit beim 2:2 verlaufen war, ehe England die Partie an sich riss. Rashfords sehenswerter Treffer in der Schlussphase sei der krönende Abschluss eines englischen Offensivabends gewesen.

Thomas Tuchel dirigiert seine Mannschaft beim englischen WM-Auftakt in Dallas. (Foto: Getty Images)

Fazit: Englands Presse feiert das Offensivtrio, mahnt aber die Defensive

Der Tenor der englischen Medien ist einheitlich: Tuchels Three Lions starten erfolgreich, aber wacklig in die WM-Gruppe L. Gefeiert werden Harry Kane, Jude Bellingham und Marcus Rashford, während die zweimal überwundene Defensive für Kritik sorgt. Mehr Zahlen und Hintergründe gibt es in unserem WM-Liveblog zum 4:2 und in der WM-Torschützenliste rund um Rekordschütze Kane.