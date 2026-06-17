England trainiert in Kansas: Fans feiern Tuchels Team vor WM-Auftakt

Die englische Nationalmannschaft hat ihre erste Trainingseinheit in Kansas City absolviert und dabei begeisterte Fans als Kulisse gehabt. Thomas Tuchel und seine Spieler nutzten die Session, um sich gezielt auf das Auftaktspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien vorzubereiten. Die Stimmung rund um das Training war ausgelassen, die Fans empfingen das Team mit großer Begeisterung.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Die FIFA WM 2026 findet erstmals in drei Laendern statt, naemlich in den USA, Kanada und Mexiko. Kansas City gehoert zu den Austragungsorten auf amerikanischem Boden und erlebt damit zum ersten Mal ein Weltmeisterschaftsturnier. Fuer England ist das Auftaktspiel gegen Kroatien von besonderer Bedeutung, da beide Nationen sich aus vergangenen Turnieren bereits gut kennen. Tuchel, der erst seit vergleichsweise kurzer Zeit das Amt des englischen Nationaltrainers bekleidet, arbeitet intensiv daran, seine Mannschaft auf das Groesstereignis des Weltfussballs optimal einzustellen.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.