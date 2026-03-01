Engländer behauptet: Deutscher Bundestrainer Julian Nagelsmann offen für Trainerposten in England

Der englische Transfer-Insider Ben Jacobs behauptet, der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann sei einem Wechsel in die Premier League gegenüber aufgeschlossen und stehe weiterhin auf der Kandidatenliste von Manchester United. Jacobs sagte im Gespräch mit dem YouTube-Kanal „The United Stand“, Nagelsmann habe grundsätzlich Interesse an einem Job in England. Mehrere internationale Medien, darunter „The Athletic„, hatten zuletzt über ein mögliches Interesse der Red Devils berichtet. Laut Berichten sei Nagelsmann über das Interesse informiert und einer Rückkehr ins Vereinsgeschäft auf der Insel nicht grundsätzlich abgeneigt. Sollte die Fußball WM 2026 eine Enttäuschung werden, könnte Nagelsmann aus seinem bis zur EM 2028 datieren Vertrag aussteigen wollen.

Nagelsmann offen für Premier-League-Job

Ben Jacobs stellte Nagelsmann klar in einen Kontext mit potenziellen Premier-League-Wechseln und betonte, dass der 38-Jährige anders als einige andere Kandidaten ein Interesse an England signalisiere. Jacobs sagte: „Julian Nagelsmann wäre im Gegensatz zu einigen anderen Namen an einem Job in der Premier League interessiert.“ Die Äußerung unterstreicht, dass Nagelsmann in der internationalen Trainerdiskussion weiterhin als Kandidat gilt und bei Klubs wie Manchester United auf der Liste auftaucht.

In den Berichten tauchte Manchester United als konkreter Interessent auf; die Red Devils sollen Nagelsmann demnach weiterhin als Option prüfen. Jacobs verwies auf die unterschiedliche Lage bei Nationaltrainern wie Thomas Tuchel oder Carlo Ancelotti, um Nagelsmanns Bereitschaft für einen Vereinsjob in England zu kontrastieren. Er sagte außerdem, Nagelsmann „dürfte, so wie es aussieht, auf dem Markt verfügbar sein“, womit er die Debatte um Vertragsdauer, Trainerverfügbarkeit und mögliche Ablösesignale anheizte.

Vertrag beim DFB und Risiken bei der WM

Nagelsmann steht offiziell bis zur EM 2028 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) unter Vertrag. Dennoch betonen die Berichte, dass eine enttäuschende Leistung bei der WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko zu einer vorzeitigen Trennung führen könnte. Gleichzeitig unterstreichen Medienberichte, dass mögliche Vertragsverhandlungen mit Premier-League-Klubs von Vertragsdauer, Freigabeklauseln und der Rolle des Beraters abhängen würden.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Details zum Bayern-Interesse

Parallel zu den England-Gerüchten hatte Nagelsmanns Berater Volker Struth jüngst Details zum Interesse des FC Bayern preisgegeben. Struth berichtete im Podcast „Phrasenmäher“: „Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch“, und erläuterte, dass es im Frühjahr 2024 Gespräche mit Verantwortlichen des Rekordmeisters gegeben habe. Er betonte, dass diese Gespräche sensibel behandelt werden sollten und ergänzte: „Das war am Ende auch ein ganz entscheidender Grund, warum Julian das nicht gemacht hat – zumal der Stachel (der Entlassung; Anm. d. Red.) auch noch ein bisschen tief saß.“