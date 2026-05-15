Endlich offiziell: Manuel Neuer verlängert bis 2027 beim FC Bayern

Manuel Neuer bleibt beim FC Bayern weiterhin die klare Nummer eins. Der 40 Jahre alte Torhüter hat seinen auslaufenden Vertrag um eine Saison bis zum Sommer 2027 verlängert und wird damit auch Kapitän des deutschen Rekordmeisters bleiben.

Neuer entscheidet sich nach längerer Bedenkzeit

Die Münchner gaben die Einigung am Freitag bekannt. Neuer hatte sich mit seiner Entscheidung bewusst Zeit gelassen. „Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr“, sagte der Weltmeister von 2014. Zuvor war seine sportliche Zukunft schon länger Thema, ursprünglich wollte er sich bereits Ende März festlegen.

Auch inhaltlich machte der Keeper deutlich, warum er weitermacht. „Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung“, sagte Neuer. Zuletzt hatte er in dieser Saison wegen Muskelbündelrissen dreimal für kurze Zeit pausieren müssen. Die Fortsetzung seiner Karriere dürfte zudem durch den Halbfinaleinzug in der Champions League befeuert worden sein, an dem er großen Anteil hatte.

Bayern loben ihre Torwart-Ikone

Beim FC Bayern ist die Verlängerung auch ein klares Signal für die Torwart-Hierarchie. Herbert Hainer hob Neuers besondere Stellung in der Klubgeschichte hervor: „Der FC Bayern hat eine Reihe absolut außergewöhnlicher Torhüter in seiner Geschichte – und Manuel Neuer nimmt hier einen ganz besonderen Platz ein: Er ist das Gesicht nicht nur einer, sondern von zwei Generationen und ein Kapitän, der auf wie neben dem Platz ein herausragendes Vorbild ist.“ Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nannte Neuer „einen der besten Transfers unserer Vereinsgeschichte“.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Sportvorstand Max Eberl betonte zugleich die nächste Stufe in der Planung. Neuer und Sven Ulreich sollen Jonas Urbig auf seinem Weg unterstützen, „die Zukunft des FC Bayern zu werden“. Der Klub habe „bei der Ausrichtung im Tor einen klaren Plan und setzen ihn Schritt für Schritt um“, erklärte Eberl. Auch Ulreich, die Nummer drei hinter Neuer und Urbig, verlängerte um ein weiteres Jahr.

Veränderungen im Bayern-Tor und Neuers beeindruckende Bilanz

Neuers Verlängerung hat direkte Folgen für die weitere Besetzung im Bayern-Tor. Urbig, der als designierter Nachfolger vorgesehen ist, muss sich mindestens noch ein weiteres Jahr gedulden, ehe er die Rolle des Stammtorhüters übernehmen kann. Zudem wird aller Voraussicht nach Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zurückkehren.

Seit seinem Wechsel von Schalke 04 im Sommer 2011 für 30 Millionen Euro hat Neuer 597 Pflichtspiele für die Münchner bestritten, darunter 388 Einsätze in der Bundesliga und 139 Partien in der Champions League. Mit dem Klub gewann er die Königsklasse 2013 und 2020, außerdem holte er 13 Meisterschaften, sechs DFB-Pokalsiege und zweimal die Klub-WM, ebenfalls 2013 und 2020.