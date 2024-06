EM Spiel heute Deutschland gegen Schweiz – DFB Trikots, Aufstellung, Tabelle Gruppe A

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt heute am Sonntag – den 23. Juni 2024 um 21:00 Uhr – gegen die Schweiz um den Gruppensieg in EM-Gruppe A. Bundestrainer Julian Nagelsmann will den 3. Sieg im 3. Spiel, um die Vorrunde der UEFA Euro 2024 mit einem weiteren Erfolg abzuschließen. Parallel findet das Spiel der Gruppe A zwischen Schottland und Ungarn statt, hier geht es um den dritten Platz und ein eventuelles Weiterkommen in die k.o.Phase.

⚽ Liveticker Schweiz gegen Deutschland heute ⚽

Im 3.Spiel ist eine Rotation der Startelf denkbar, auch wenn der Coach ankündigte, dass er die Startelf nicht komplett umkrempeln möchte. Die vier gelbvorbelasteten Stammspieler Tah, Andrich, Rüdiger und Mittelstädt sind mögliche Wechselkandidaten. Die TV-Ausstrahlung des EM-Spiels ist bei ARD im Free-TV und im Livestream. Die ARD-Sendezeit beginnt um 20:15 Uhr. Austragungsort der Partie ist der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt am Main. Deutschland spielt in den weißen Home-Trikots.

Ein weiterer EM-Sieg soll her !

Nach 2 Siegen gegen Schottland und Ungarn wollen Bundestrainer Nagelsmann und sein Team den 3. Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 folgen lassen. Allerdings genügt der DFB-Elf im Duell gegen die Schweizer Nati bereits ein Remis, um die Spitzenposition in EM-Gruppe A zu verteidigen. Falls Deutschland als Tabellenführer ins Achtelfinale einzieht, wartet der Zweite aus Gruppe C mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien. Am 3. Spieltag könnte England mit einem Sieg gegen Slowenien den Gruppensieg sicherstellen, dann ginge es im direkten Duell zwischen Dänemark und Serbien um den 2. Platz. Falls Deutschland den Gruppensieg gegen die Schweiz verspielt, geht es im Achtelfinale gegen den Zweiten aus Gruppe B, wo Spanien vor Italien, Albanien und Kroatien führt.

Deutsche EM Tabelle A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S S > 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Schweiz S U > 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Schottland N U > 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Ungarn N N > 2 0 0 2 1 5 -4 0

Deutschland Länderspiel– Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Länderspiel Deutschland gegen Schweiz bei der Fußball-EM 2024 kommt ab 20:15 live auf ARD. Die EM-Partie am 3. Spieltag wird um 21:00 Uhr angepfiffen. Spielort ist die Frankfurt Arena, die ebenfalls als Deutsche Bank Park bekannt ist. Die ARD-Moderatorin ist Esther Sedlaczek, die mit dem Experten Bastian Schweinsteiger für die Vorberichte und Analysen zuständig ist. Für die ARD kommentiert Gerd Gottlob gemeinsam mit Experte Thomas Hitzlsperger.

EM Spiele heute 23.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am 23.06.2024 findet der 3. Spieltag in EM-2024-Gruppe A statt, wo 2 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr ausgetragen werden. Die beiden Partien sind Schottland gegen Ungarn auf Magenta TV und Schweiz gegen Deutschland auf ARD.

Europameisterschaften Schweiz - - Deutschland Europameisterschaften Schottland - - Ungarn

Länderspiel Deutschland gegen Schweiz: In welchen DFB Trikots wird gespielt?

Beim Auftaktspiel gegen Schottland kamen die weißen EM-Trikots zum Einsatz, beim 2:0 Sieg gegen Ungarn dann die pink-lila Awaytrikots. Gegen die Schweiz wird man wieder in weiß spielen, die Schweizer dagegen in den roten Heimtrikots.

Länderspiel Deutschland gegen Schweiz: Wer gewinnt?

Das EM-Spiel Deutschland gegen Schweiz ist das Top-Spiel in Gruppe A. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist Sieganwärter am 3. Spieltag der EM 2024 gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Deutschland gewann bisher 2-mal bei der EM 2024 und hat gute Chancen, den dritten Sieg folgen zu lassen.

Zudem kann die DFB-Elf einen weiteren „Fluch“ besiegen, denn in den letzten 3 Aufeinandertreffen gegen die Schweizer konnte man nicht gewinnen. Zuletzt gab es einen Schweiz-Sieg in 2012 und zwei Remis in 2020. In der Gesamtbilanz führt Deutschland allerdings deutlich mit 36 Siegen, 8 Remis und 9 Niederlagen gegen die Schweiz.

Beim Direktvergleich der aktuellen Form fällt auf, dass beide Nationalmannschaften zuletzt ähnlich gute Ergebnisse produzierten. Sowohl Deutschland als auch die Schweiz sind seit 6 Spielen ungeschlagen und haben einen guten Lauf. Allerdings gewann Deutschland öfters mit 5 Siegen und 1 Remis im Vergleich zu 3 Siegen und 3 Remis der Schweizer.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die Startaufstellung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz könnte auf einigen Positionen verändert werden, um eine Gelbsperre im Achtelfinale zu vermeiden. Die Nationalspieler Rüdiger, Tah, Mittelstädt und Andrich wurden bereits verwarnt und müssten nach einer weiteren gelben Karte im nächsten Spiele eine Sperre absitzen. Die möglichen Alternativen auf den Positionen sind Anton und Schlotterbeck in der Innenverteidigung, Raum und Henrichs als Linksverteidiger sowie Groß und Can als Sechser neben Kroos.

1 Y. Sommer 13 R. Rodríguez 5 M. Akanji 22 F. Schär 20 M. Aebischer 10 G. Xhaka 8 R. Freuler 3 S. Widmer 19 D. Ndoye 26 F. Rieder 7 B. Embolo 1 M. Neuer 18 Maximilian Mittelstädt 4 J. Tah 2 Antonio Rüdiger 6 J. Kimmich 8 T. Kroos 23 Robert Andrich 17 F.Wirtz 21 İlkay Gündoğan 10 J. Musiala 7 K. Havertz

Mögliche Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz

Wer spielt heute für die Schweiz?

Die Schweizer Nationalmannschaft spielte bei der EM 2024 bereits in einem 3-4-2-1 und einem 3-4-1-2, sodass Coach Murat Yakin wahrscheinlich wieder eine von beiden Systemen aufbieten wird. Die Dreierkette mit Schär, Akanji und Rodriguez scheint gesetzt, ebenso wie das Vierermittelfeld mit Widmer, Freuler, Xhaka und Aebischer. Für die 3 Positionen im Angriff kommen die Schweizer Nationalspieler Ndoye, Vargas, Duah und Shaqiri infrage. Weiterhin sind Freuler und Widmer mit Gelb vorbelastet und könnten aus der Startelf rotieren.

Mögliche Schweiz Aufstellung

Sommer – Schär, Akanji, R. Rodriguez – Widmer, Freuler, G. Xhaka, Aebischer – Ndoye, Vargas – Duah