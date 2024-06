EM heute Stadien am 24.06. * Fußball EM heute: Wo wird gespielt?

Austragungsorte & Spielorte EM heute – Wo wird heute EM gespielt?

Am heutigen 11.EM-Tag finden lediglich zwei EM-Spiele in der EM Gruppe B statt, es geht ums Weiterkommen ins EM-Achtelfinale. In Düsseldorf und Leipzig wird heute gespielt und die Fanmeilen zum Einsatz kommen. Spanien ist bereits Gruppensieger und kann mit einer B-Elf starten und etablierte Kräfte schonen. Italien hat nach dem Sieg gegen Albanien die besten Chancen und es in eigenen Händen als Gruppenzweiter hervorzugehen, dann wartet die Schweiz als EM-Achtelfinalgegner.

EM Spiele heute 24.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Kroatien - - Italien Europameisterschaften Albanien - - Spanien

EM 2024 Gruppe B Tabelle & Gegner

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Spanien S S > 2 2 0 0 4 0 4 6 2 Italien S N > 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Albanien N U > 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Kroatien N U > 2 0 1 1 2 5 -3 1

EM-Spiel heute 24.06. – Kroatien gegen Italien

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft steht vor einem entscheidenden EM-Spiel gegen Kroatien unter großem Druck. Trotz der prekären Situation bleibt Abwehrspieler Alessandro Bastoni gelassen: „Es gibt gar keinen Grund, Angst vor einem Fußballspiel zu haben.“ Das Spiel findet am Montag um 21:00 Uhr in Leipzig statt und wird auf ZDF und MagentaTV übertragen. Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Spanien betonte Bastoni, dass die Niederlage das Team noch mehr zusammengeschweißt habe.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Leipzig Stadium | - 21:00 Kroatien S S S N U - : - Spielstand anzeigen Italien N U S S N Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 24.06. – Albanien gegen Spanien

Spanien hat als Gruppensieger das EM-Achtelfinale erreicht und spielt nun am Sonntag, 30 Juni gegen einen Gruppendritten in Köln. Bei Albanien sehen die Chancen als Gruppendritter schwieriger aus, mehr dazu hier.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

UEFA EURO 2024 | Spieltag 3 | Düsseldorf Arena | - 21:00 Albanien N N S N U - : - Spielstand anzeigen Spanien U S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Warum dürfen bei der EM 2024 weniger Fans ins Stadion als bei der Bundesliga?

Die UEFA erlaubt nur Sitzplätze, während die Fans in der Bundesliga auch auf Stehplätzen stehen dürfen. Das führt dazu, dass bei der EM weniger Zuschauer ins Stadion passen. Zudem reserviert die UEFA zusätzliche Plätze für internationale Medienvertreter.

Beispiel Dortmund: Anstelle der üblichen 81.365 Fans dürfen bei den sechs EM-Spielen nur 62.000 Fans live dabei sein.

Stadt Euro 2024 Bundesliga Berlin 71.000 74.245 München 66.000 75.000 Dortmund 62.000 81.365 Stuttgart 51.000 60.449 Gelsenkirchen 50.000 62.278 Hamburg 49.000 57.000 Frankfurt 47.000 58.000 Düsseldorf 47.000 54.600 Köln 43.000 50.000 Leipzig 40.000 47.069