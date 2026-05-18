Eintracht Frankfurt News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Eintracht Frankfurt gehört bei der FIFA Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada zu den am stärksten vertretenen Bundesligavereinen. Insgesamt elf Spieler aus dem aktuellen SGE-Kader könnten für acht verschiedene Nationen bei der Weltmeisterschaft auflaufen. darunter vier DFB-Kandidaten sowie internationale Stammkräfte aus Belgien, Japan, Tunesien, Schweiz, Türkei, Algerien und Frankreich. Ein Überblick über die Frankfurter WM-Nationalspieler 2026. Der Weltmeistertorschütze Mario Götze von 2014 gehört nicht mehr dazu.

Eintracht Frankfurt Nationalspieler WM 2026: Die Übersicht

DFB-Spieler von Eintracht Frankfurt bei der WM 2026

Nathaniel Brown

Linksverteidiger Nathaniel Brown ist eine der spannendsten Entwicklungen im DFB-Kader. Der gebürtige US-Amerikaner entschied sich bewusst für Deutschland – er wuchs in Hannover auf und durchlief sämtliche DFB-Jugendteams. Bei Eintracht Frankfurt hat er sich als schneller, aggressiver Außenverteidiger etabliert und gehört zu den Kandidaten von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die offizielle Kadernominierung steht noch aus. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Nnamdi Collins

Innenverteidiger Nnamdi Collins debütierte im September 2025 für die DFB-Nationalmannschaft und ist trotz eines schwierigen Einstiegs (0:2 gegen die Slowakei) weiterhin im Blickfeld von Julian Nagelsmann. Der 22-jährige Düsseldorfer kämpft mit konstanten Bundesligaleistungen bei Eintracht Frankfurt um einen WM-Platz. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Jonathan Burkardt

Mittelstürmer Jonathan Burkardt wechselte nach langen Jahren bei Mainz 05 zur Saison 2025/26 zu Eintracht Frankfurt. Der 25-jährige Darmstädter ist A-Nationalspieler und debütierte im Oktober 2024 unter Nagelsmann. Als torgefährlicher Bundesligastürmer zählt er zum erweiterten DFB-WM-Kandidatenkreis. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

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Robin Koch

Innenverteidiger Robin Koch ist der erfahrenste DFB-Spieler im Frankfurter Kader. Der 29-jährige Kaiserslauterer hat sich nach Stationen bei SC Freiburg und Leeds United bei Eintracht Frankfurt zu einem Abwehrchef entwickelt. Mit mehreren A-Länderspielen und starker Bundesligaform kämpft er um einen Platz im deutschen WM-Kader. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Internationale Nationalspieler von Eintracht Frankfurt bei der WM 2026

Belgien: Arthur Theate

Eintracht Frankfurt stellt mit Linksverteidiger Arthur Theate einen Spieler für die Belgische Nationalmannschaft. Belgien hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe G auf Ägypten (15. Juni), Iran (21. Juni) und Neuseeland (27. Juni). Theate ist als moderner Linksverteidiger der einzige Bundesliga-Profi im belgischen WM-Kader und wurde von Nationaltrainer Rudi Garcia als einer von 26 Spielern für die Roten Teufel nominiert.

Japan: Ritsu Doan

Flügelspieler Ritsu Dōan ist Stammkraft der Japanischen Nationalmannschaft und einer der bekanntesten japanischen Bundesligaprofis. Bei der WM 2022 in Katar erzielte er das berühmte Ausgleichstor gegen Deutschland – sein Gesicht wurde zum Symbol für Japans legendäre Aufholjagd. Japan trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf die Niederlande (14. Juni), Tunesien (21. Juni) und Schweden (26. Juni). Dōan ist für Japan unverzichtbar.

Tunesien: Ellyes Skhiri

Defensivmittelfeldspieler Ellyes Skhiri ist Kapitän der Tunesischen Nationalmannschaft und Herzstück des nordafrikanischen Mittelfelds. Der 30-Jährige hat nach Jahren beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund nun bei Eintracht Frankfurt ein neues Zuhause gefunden. Tunesien trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe F auf Schweden (15. Juni), Japan (21. Juni) und die Niederlande (26. Juni). Skhiri wurde offiziell für den WM-Kader Tunesiens nominiert und führt sein Land als Kapitän in das Turnier.

Schweiz: Aurèle Amenda

Innenverteidiger Aurèle Amenda ist ein aufstrebendes Talent der Schweizer Nationalmannschaft. Der 23-Jährige wechselte von Young Boys Bern zu Eintracht Frankfurt und hat sich schnell in der Bundesliga etabliert. Die Schweiz hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe B auf Katar (13. Juni), Bosnien-Herzegowina (18. Juni) und Kanada (24. Juni). Amenda gilt als WM-Kandidat.

Türkei: Can Uzun

Offensivspieler Can Uzun ist trotz seiner Jugend – er wurde erst 2006 geboren – bereits A-Nationalspieler der Türkischen Nationalmannschaft. Der in Nürnberg geborene deutsch-türkische Angreifer entschied sich für die Türkei und ist ein Kandidat für den WM-Kader. Die Türkei trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe D auf Australien (14. Juni), Paraguay (19. Juni) und die USA (26. Juni).

Algerien: Farès Chaïbi

Offensivmittelfeldspieler Farès Chaïbi ist einer der kreativsten Spieler im Eintracht-Kader und Stammkraft der Algerischen Nationalmannschaft. Der 23-jährige Algerien-Franzose entschied sich für die Wüstenfüchse und ist ein Schlüsselspieler. Algerien hat sich für die WM 2026 qualifiziert und trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe J auf Argentinien (17. Juni), Jordanien (23. Juni) und Österreich (27. Juni).