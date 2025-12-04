+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Ein Torjäger außer Konkurrenz: Haaland trifft in jedem Wettbewerb

von

Erling Haaland zeigt in der Saison 2025/26 erneut, warum er zu den gefürchtetsten Stürmern der Welt gehört, auch wenn er in Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26 gar nicht ganz oben steht. Egal ob in der Premier League, der Champions League oder im norwegischen Nationaltrikot – der 25-Jährige liefert Tore im Akkord. Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Erling Haaland von Manchester City feiert sein Tor zum 3:0 während des Premier-League-Spiels Manchester City gegen Manchester United im Etihad Stadium, Manchester, Vereinigtes Königreich, am 14. September 2025. (Foto: Mark Cosgrove/News Images)
Premier League: Haaland bleibt das Maß aller Dinge

Mit 14 Toren in nur 11 Spielen dominiert Haaland erneut die Premier League. Seine Treffsicherheit, gepaart mit physischer Präsenz und eiskaltem Abschluss, macht ihn auch in seiner dritten Saison in England praktisch unersetzbar. In einem Wettbewerb, der für viele Angreifer zur Härteprobe wird, zeigt Haaland Woche für Woche, dass er ein Spiel im Alleingang entscheiden kann.

Champions League: Verlässlicher Faktor auf Top-Niveau

Auch in der Königsklasse ist auf den Norweger Verlass: 5 Tore in nur 4 Spielen unterstreichen seine Klasse auf internationaler Bühne. Ob gegen defensive Betonmischer oder taktisch disziplinierte Top-Teams – Haaland findet Wege zum Tor. In einem Wettbewerb, in dem Chancen oft Mangelware sind, macht er aus wenigen Möglichkeiten oft das Maximum.

Premier League 2025/2026
Manchester City
14
14
1218′
15 (0)
3
7.7
Champions League 2025-2026
Manchester City
5
4
1
367′
5 (0)
7.7
Gesamt:
19
18
1
1585′
0
0
0
20 (0)
3
0
WM 2026 Qualifikation in Europa
Norwegen
8
8
707′
16 (0)
2
8.3
Länderspiele 2025
Norwegen
1
1
45′
1 (1)
7.2
FIFA Klub WM 2025
Manchester City
4
2
2
256′
3 (1)
1
7.3
Gesamt:
13
11
2
1008′
0
0
0
20 (2)
3
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
19
-
Per Game
In Startaufstellung
18
0.9
Per Game
Minuten
1585
83.4
Per Game
Tore
20
1.1
Per Game
Assists
3
0.2
Per Game
Saison: 2025
Absolvierte Begegnungen
13
-
Per Game
In Startaufstellung
11
0.8
Per Game
Minuten
1008
77.5
Per Game
Tore
20
1.5
Per Game
Assists
3
0.2
Per Game

WM-Qualifikation: Tormaschine im Nationaltrikot

Besonders beeindruckend ist seine Ausbeute in der laufenden WM-Qualifikation: 12 Treffer in nur 4 Einsätzen – ein Schnitt von drei Toren pro Spiel. Auch wenn Norwegen international nicht zur Elite zählt, sorgt Haaland mit seiner Explosivität und Kaltschnäuzigkeit dafür, dass sein Team ernst genommen werden muss. Mit solchen Werten wird die Teilnahme an der Weltmeisterschaft plötzlich realistisch.

Fazit: Haaland in eigener Liga

Ob für Klub oder Nationalmannschaft – Haaland knipst, als gäbe es keine Verteidiger. Seine Zahlen in der laufenden Saison sind nicht nur stark, sie sind historisch. Der Begriff „Tor-Monster“ trifft es auf den Punkt: Haaland spielt aktuell in einer eigenen Liga.

