Ein Torjäger außer Konkurrenz: Haaland trifft in jedem Wettbewerb

Erling Haaland zeigt in der Saison 2025/26 erneut, warum er zu den gefürchtetsten Stürmern der Welt gehört, auch wenn er in Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26 gar nicht ganz oben steht. Egal ob in der Premier League, der Champions League oder im norwegischen Nationaltrikot – der 25-Jährige liefert Tore im Akkord. Die aktuellen Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Premier League: Haaland bleibt das Maß aller Dinge

Mit 14 Toren in nur 11 Spielen dominiert Haaland erneut die Premier League. Seine Treffsicherheit, gepaart mit physischer Präsenz und eiskaltem Abschluss, macht ihn auch in seiner dritten Saison in England praktisch unersetzbar. In einem Wettbewerb, der für viele Angreifer zur Härteprobe wird, zeigt Haaland Woche für Woche, dass er ein Spiel im Alleingang entscheiden kann.

Champions League: Verlässlicher Faktor auf Top-Niveau

Auch in der Königsklasse ist auf den Norweger Verlass: 5 Tore in nur 4 Spielen unterstreichen seine Klasse auf internationaler Bühne. Ob gegen defensive Betonmischer oder taktisch disziplinierte Top-Teams – Haaland findet Wege zum Tor. In einem Wettbewerb, in dem Chancen oft Mangelware sind, macht er aus wenigen Möglichkeiten oft das Maximum.

Premier League 2025/2026 14 14 1218′ 15 (0) 3 7.7 Champions League 2025-2026 5 4 1 367′ 5 (0) 7.7 Gesamt: 19 18 1 1585′ 0 0 0 20 (0) 3 0

WM 2026 Qualifikation in Europa 8 8 707′ 16 (0) 2 8.3 Länderspiele 2025 1 1 45′ 1 (1) 7.2 FIFA Klub WM 2025 4 2 2 256′ 3 (1) 1 7.3 Gesamt: 13 11 2 1008′ 0 0 0 20 (2) 3 0

Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 19 - Per Game In Startaufstellung 18 0.9 Per Game Minuten 1585 83.4 Per Game Tore 20 1.1 Per Game Assists 3 0.2 Per Game

Saison: 2025 Absolvierte Begegnungen 13 - Per Game In Startaufstellung 11 0.8 Per Game Minuten 1008 77.5 Per Game Tore 20 1.5 Per Game Assists 3 0.2 Per Game

WM-Qualifikation: Tormaschine im Nationaltrikot

Besonders beeindruckend ist seine Ausbeute in der laufenden WM-Qualifikation: 12 Treffer in nur 4 Einsätzen – ein Schnitt von drei Toren pro Spiel. Auch wenn Norwegen international nicht zur Elite zählt, sorgt Haaland mit seiner Explosivität und Kaltschnäuzigkeit dafür, dass sein Team ernst genommen werden muss. Mit solchen Werten wird die Teilnahme an der Weltmeisterschaft plötzlich realistisch.

Fazit: Haaland in eigener Liga

Ob für Klub oder Nationalmannschaft – Haaland knipst, als gäbe es keine Verteidiger. Seine Zahlen in der laufenden Saison sind nicht nur stark, sie sind historisch. Der Begriff „Tor-Monster“ trifft es auf den Punkt: Haaland spielt aktuell in einer eigenen Liga.