DR Kongo WM-Kader 2026: Das Aufgebot von Trainer Desabre

Der WM-Kader der DR Kongo für die FIFA Fußball-WM 2026 steht. Trainer Sébastien Desabre führt die Léopards bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada an. Die DR Kongo qualifizierte sich über die Afrika-Qualifikation und die interkontinentalen Playoffs und trifft in der WM-Gruppe K auf Portugal (17. Juni), Kolumbien (24. Juni) und Usbekistan (28. Juni).

DR Kongo WM-Kader 2026 im Überblick

Torhüter: Matthieu Epolo (Standard Lüttich), Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi-Nzau (Havre AC)

Abwehr: Dylan Batubinsika (AE Lárissa), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (KRC Genk), Arthur Masuaku (RC Lens), Chancel Mbemba (Lille OSC), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mittelfeld: Théo Bongonda (Spartak Moskau), Brian Cipenga (CD Castellón), Meschack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (AE Lárissa), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanaël Mbuku (Montpellier HSC), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille OSC), Charles Pickel (Espanyol Barcelona), Noah Sadiki (Sunderland AFC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC)

Sturm: Cédric Bakambu (Betis Sevilla), Simon Banza (Al Jazira Club), Fiston Mayele (Pyramids FC), Yoane Wissa (Newcastle United)

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