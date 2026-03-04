Doch nicht zur WM 2026? VfB Goalgetter Deniz Undav über Mittelstürmer-Debatte stinksauer

Deniz Undav vom VfB Stuttgart zeigt sich nach der jüngsten Mittelstürmer-Debatte stinksauer und stellt seine Chancen für die WM 2026 indirekt zur Diskussion. Der 29-Jährige betont, er liefere „Woche für Woche“ Treffer und fühle sich trotz seiner Torquote in der öffentlichen Diskussion um die zentrale Stürmerposition übergangen. Gespräche mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es seit der Winterpause nicht gegeben; Undav setzt stattdessen auf Argumente auf dem Platz. Gleichzeitig erinnert seine jüngste Form und frühere Knieverletzung daran, dass die Nominierung für Großereignisse weiterhin offen bleibt.

Undav zu Nagelsmann und der Mittelstürmer-Debatte

Julian Nagelsmann hatte die Mittelstürmer-Position kürzlich als „Baustelle“ bezeichnet, ohne Deniz Undav namentlich zu erwähnen. Undav sagte der Bild dagegen: „Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen.“ Er ergänzte, mit Nagelsmann habe er „seit der Winterpause kein Gespräch gehabt“ — das sei aber nicht nötig, weil seine Argumente auf dem Platz lägen.

Aktuelle Statistiken von Undav in der Saison 2025/2026

Frust über fehlende Anerkennung trotz Trefferquote

Der VfB-Angreifer ärgert sich darüber, dass seine Rolle in der öffentlichen Diskussion häufig falsch eingeordnet werde. „Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt… Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht“, sagte Undav und stellte klar: „Ich bin Stürmer.“ Sportlich untermauert er seine Forderung: Wettbewerbsübergreifend kommt Undav aktuell auf 18 Tore und 11 Vorlagen — in der Bundesliga traf er 14-mal, hinter Harry Kane (30) die zweitmeisten Treffer.

Knieverletzung, Ausfallzeit und Ausblick auf Länderspiele

Seinen Stand in der Nationalmannschaft belastete zuletzt eine Knieverletzung: Den Auftakt der WM-Qualifikation in der Slowakei verpasste Undav wegen seiner Verletzung, für die Quali-Spiele im Oktober und November wurde er nicht nominiert. Nach einer längeren Ausfall- und Anlaufphase präsentierte er sich spätestens seit der Länderspielpause im November in Topform; 14 seiner 18 Treffer erzielte er seitdem. Aktuell steht Undav bei sechs Länderspielen und drei Toren, ein Platz im Kader für die März-Testspiele gegen die Schweiz und Ghana gilt als wahrscheinlich. Ob das allerdings die Chancen für eine WM-2026-Nominierung endgültig sichert, bleibt offen.

Reaktionen im Klub: Hoeneß und die Kaderdiskussion

Auch bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sorgt die Debatte für Diskussionen. Hoeneß hatte zuletzt Ermedin Demirovic als „einzig echten Mittelstürmer im Kader“ bezeichnet — eine Einordnung, die Undav mit seiner Form in Frage stellt. Die Diskussion um Rolle und System (falsche Neun versus klassischer Mittelstürmer) betrifft sowohl taktische Einordnung als auch die individuelle Kaderplanung für Länderspiele und Großturniere.

Bundesliga: 20 Spiele, 14 Tore, 3 Vorlagen

Europa League: 8 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen

DFB-Pokal: 4 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen