Dietmar Hamann kritisiert den FC Bayern & Kompany Champions-League-Sieg jemals möglich?

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat den FC Bayern nach dem Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain deutlich angegriffen. Dabei geriet auch Vincent Kompany ins Visier des früheren Nationalspielers. Hamann stellte offen die Frage, ob der offensive Ansatz der Münchner auf europäischer Spitzenebene überhaupt für den ganz großen Wurf taugt.

Hamann moniert Bayerns Vorgehen gegen PSG

Der Halbfinal-K.o. gegen PSG beschäftigt die Münchner weiterhin. Nach dem 4:5 im Hinspiel reichte dem FC Bayern ein 1:1 im Rückspiel nicht, um noch ins Endspiel einzuziehen. Besonders der frühe Rückstand brachte das Team sichtbar aus dem Tritt, der späte Treffer von Harry Kane kam aus Bayern-Sicht zu spät.

Hamann kritisierte vor allem die Herangehensweise der Münchner. „Die Bayern haben in den vier Spielen vorher 14 Gegentore kassiert. Dann ist die Frage, ob ich versuchen muss, in den ersten 20 Minuten das Spiel für mich zu entscheiden. Es war eine Riesen-Euphorie, die Stadt war elektrisiert“, sagte der Sky-Experte. Danach legte er nach: „Das hat nach drei Minuten komplett den Wind aus den Segeln genommen. Das Tor hat einen Riesenunterschied gemacht.“

Kompanys Stil gerät in die Diskussion

Auch Kompany selbst bekam von Hamann klare Worte zu hören. Der frühere Bayern-Profi fragte offen, ob der konsequente Offensivkurs der Münchner auf höchstem Niveau zum Champions-League-Titel führen kann. „Und das ist eine Frage, die man dem Trainer stellen muss: Ob das permanente Angreifen in der gegnerischen Hälfte letztlich zum Champions-League-Sieg führen kann. Ich finde, dass die Pariser über zwei Spiele besser waren“, erklärte Hamann.

Für den 52-Jährigen fiel der Vergleich zwischen beiden Mannschaften eindeutig aus. „Wenn die am Mittwoch 2:0 oder 3:0 gewinnen, kann sich auch keiner beschweren. Sie waren nicht nur einen Ticken besser, sondern in beiden Spielen besser“, sagte er. Zugleich richtete Hamann den Blick auf die weitere Entwicklung des Kaders und gab den Münchnern mit auf den Weg: „Da müssen sie schauen, dass sie sich als Mannschaft weiterbringen und den ein oder anderen Spieler dazuholen.“