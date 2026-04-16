Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern bleibt offen – kein Angebot vorliegen

Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern bleibt offen. Sportvorstand Max Eberl erklärte nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League bei DAZN, dass dem 40 Jahre alten Torwart bislang noch „kein Angebot vorliegen“ habe.

Verlängerung bleibt möglich

Gleichzeitig deutete Eberl an, dass der Rekordmeister den Vertrag des Kapitäns grundsätzlich noch einmal ausweiten würde. Entscheidend seien dabei Neuers körperliche Verfassung und seine innere Bereitschaft für ein weiteres Jahr. „Die Fitness, geistige Frische, die Lust auf ein weiteres Jahr – das muss er ein Stück weit symbolisieren und dann werden wir die Dinge übereinander legen und dann würde es auch wahrscheinlich eine Lösung geben“, sagte Eberl nach dem 4:3 (2:3) im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid. Zugleich schob er nach: „Es sei denn, die Forderungen sind utopischer Art und Weise. Aber das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen.“

Neuer erneut im Fokus

Im Mittelpunkt stand Neuer gegen Real auch sportlich wieder, nachdem er im Hinspiel im Bernabéu mit einer Glanzleistung überzeugt hatte. In München leistete sich der Bayern-Keeper allerdings gleich zu Beginn einen folgenschweren Fehler, als sein Fehlpass in der ersten Minute bei Arda Güler landete und zum 0:1 führte. „Das war ein Schweineball von mir“, sagte Neuer selbstkritisch über den Patzer. Über Güler ergänzte er: „Er nimmt ihn halt direkt mit seinem top linken Fuß“ und nach dessen spätem Tor per direktem Freistoß: „Das kann er einfach“.

Vor der Partie hatte Neuer bereits betont, dass er seine Zukunft als Fußballer so schnell wie möglich klären möchte. „Je eher, desto besser, ganz ehrlich – auch für mich persönlich“, sagte der Torhüter, der seit 2011 für Bayern spielt.