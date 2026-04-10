Die neuen Panini Sticker zur WM 2026 – das sind die Neuheiten im Gegensatz zur WM 2022

Sommer ist WM-Zeit! Dieses Jahr geht es vom 11.Juni bis zum 19.Juli rund in den USA, Kanada und Mexiko. Zu einer Fußball-Weltmeisterschaft gehören natürlich auch die Panini Sammelsticker. Jeder kennt sie, jeder hat schon einmal Panini Sticker gesammelt. Dieses Jahr geht es am 5.Mai los. Dabei erschrickt man förmlich, denn es gibt nicht weniger als 980 Sticker zu sammeln. Durch die Aufstockung von 32 auf 48 WM-Teilnehmer schwillt das Panini Sammelheft natürlich auch gleichermaßen an. Wir sagen dir, was sich alles geändert hat!

Hier ist der aktualisierte und noch detailliertere Vergleich zwischen der WM 2022 und der WM 2026:

1. Umfang der Kollektion

WM 2022: Das Album umfasste 670 Sticker , die auf 80 Seiten eingeklebt werden konnten.

WM 2026: Die Kollektion ist gewaltig gewachsen. Es gibt nun insgesamt 980 verschiedene Sticker, und das Album hat mit 112 Seiten deutlich mehr Umfang.

2. Teilnehmende Teams & Spieler-Sticker

WM 2022 (32 Teams): Jedes Land bekam genau 20 Sticker (hauptsächlich Porträts der Spieler).

WM 2026 (48 Teams): Durch die Aufstockung des Turniers sind mehr Teams enthalten. Panini hat dafür die Anzahl der Sticker pro Team leicht reduziert: Für jede Mannschaft gibt es nun 18 Spieler-Sticker, plus ein Mannschaftsfoto und das offizielle Verbandslogo.

Mehr Infos zu den WM 2026 Panini-Stickers:

3. Inhalt der Tüten und verfügbare Bundles

WM 2022: Eine Standard-Tüte enthielt 5 Sticker (zum Preis von 1 Euro). Eine typische Box (Display) enthielt oft 100 Tüten.

WM 2026: Panini erhöht die Anzahl: In jeder Tüte stecken nun 7 Sticker . Zudem bietet Panini verschiedene Groß-Pakete (Bundles) für den Start an: Big Box-Bundle (Kostenpunkt: 152,00 €): Enthält das Softcover-Album (inkl. 6 Start-Stickern) sowie eine klassische Box mit 100 Tüten . Das ergibt insgesamt 706 Sticker zum Start. Big Collector’s-Bundle (Online-Exklusiv): Die noch größere Variante mit einer speziellen Box, die 143 Tüten enthält. Hier bekommt man inklusive Album insgesamt 1.007 Sticker auf einen Schlag.



4. Sonder- und EXTRA-Sticker

WM 2022: Es gab 50 Spezialsticker („Glitzis“) und 29 allgemeine FIFA-Sticker, die Teil der 670 regulären Sticker waren.

WM 2026: Es gibt 20 besonders seltene Panini EXTRA-Sticker , die nicht zur Hauptkollektion (den 980 Stickern) gehören. Sie sind extrem selten und liegen durchschnittlich nur jeder 100. Tüte bei. Wichtiges Detail: Während beim „Big Collector’s-Bundle“ (143 Tüten) 3 dieser EXTRA-Sticker garantiert beiliegen, gibt es diese Garantie beim klassischen „Big Box-Bundle“ (100 Tüten) nicht – hier muss man auf sein statistisches Glück beim Aufreißen hoffen.



5. Erscheinungsdatum & Themenausrichtung

WM 2022: Erschien im September 2022 (Fokus auf das Gastgeberland Katar).

WM 2026: Zeigt die USA, Mexiko und Kanada. Die Auslieferung der Vorbestellungen startet je nach Bundle unterschiedlich: Das Big Box-Bundle ist bereits ab dem 05. Mai 2026 lieferbar, das größere Big Collector’s-Bundle folgt am 15. Mai 2026.

Fazit nach dem Update: Die WM 2026 verlangt Sammlern einiges ab (980 Sticker), bietet dafür aber von Beginn an massig Inhalt. Interessant ist der strategische Kniff von Panini: Um Platz für die 16 neuen Teams zu schaffen, wurde die Kadergröße im Heft von 20 (WM 2022) auf 18 Spieler pro Land (WM 2026) geschrumpft. Zudem lohnt sich der Blick auf die Bundles: Wer auf die seltenen „EXTRA-Sticker“ aus ist, sollte genau prüfen, welches Paket er wählt!

Das musst du über die neue Panini Sticker zur WM 2026 wissen!

Hier ist die kompakte Übersicht zum Panini-Album der WM 2026:

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