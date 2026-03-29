Die Nationalmannschaft Österreichs deklassierte Ghana in Wien mit 5:1 – dabei feierten zwei Neuzugänge im ÖFB-Team eindrucksvolle Debüts. Carney Chukwuemeka (22) vom BVB traf und avancierte sofort zum Gesprächsthema, Paul Wanner (20) debütierte ebenfalls und zeigte Spielfreude. Der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) brachte die beiden in der zweiten Halbzeit, beide erhielten Bestnoten in der Einzelbewertung. Die Partie sorgte trotz Temperaturen um fünf Grad und Regen für außergewöhnliche WM-Stimmung in Wien. Am Dienstag spielt man dann noch gegen Südkorea.

BVB-Star: Er kam, sah und siegte

Österreich gegen Ghana (5:1) am frühen Freitagabend in Wien – Auch am Samstag schwärmte man in der Alpenrepublik von diesem WM-Test und von BVB-Star Carney Chukwuemeka (22). Der Mittelfeldspieler gab sein Länderspiel-Debüt für Österreich und war einer von zwei Dortmund-Profis, die sich gegen die „Black Stars“ in die Torschützenliste eintrugen. „Die Neo-Österreicher Chukwuemeka und Wanner versüßten das 5:1-Fest gegen Ghana – So kam im Wiener Eiskasten doch noch WM-Stimmung auf“, schrieb die Wiener Kronen-Zeitung am Samstag.

Wetter, Atmosphäre und Rahmenbedingungen

Temperaturen um fünf Grad und Regen sorgten nicht gerade für einen frühlingshaften Rahmen, dennoch entwickelte sich im Stadion eine auffällige Stimmung. Die Partie wirkte wie ein Testspiel mit Turniercharakter, in dem Stadion und Umfeld trotz des widrigen Wetters WM-Erwartungen weckten. Gerade im Hinblick auf die Vorbereitung und die Personalentscheidungen des Übungsleiters bekam das Spiel damit zusätzliche Bedeutung.

Rangnicks Wechsel: Einwechslungen und Zeitpunkt

Der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) brachte Carney Chukwuemeka vom BVB und Paul Wanner von der PSV Eindhoven nach 61 bzw. 46 Minuten in die Partie. Die beiden Einwechslungen veränderten den Spielverlauf und sorgten für neue Impulse im österreichischen Mittelfeld. Rangnick setzte mit diesen Wechseln gezielt auf Kreativität und Mut in der Offensive.

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Bewertungen und Lob vom Trainer

Beide erhielten in der Einzel-Bewertung der Kronen-Zeitung am Samstag die Note 5 (Sehr stark). „Das war so nicht zu erwarten“, sagte Rangnick anschießend, „aber man hat schon im Training im Camp in Marbella gesehen, welche Qualität, Spielfreude und Intelligenz Paul Wanner und Carney Chukwuemeka haben.“ Diese öffentliche Einordnung des Trainers unterstreicht die Eindrücke aus dem Trainingslager und erklärt die schnelle Integration der beiden Debütanten.

Chukwuemekas Tor und seine Reaktion

Richtig. Chukwuemeka erzielte in seinem ersten Spiel für Österreich das 4:1 (79.). Das Tor war der Höhepunkt seines Einstands und folgte einem Spielzug, der mit einem doppelten Doppelpass eingeleitet wurde. „Ein unglaubliches Gefühl“, gestand der BVB-Profi der Krone, „ich bin dankbar für diesen Moment. Mir fehlen die Worte. Es fühlt sich hier mehr wie eine Familie als wie ein Team an.“

Paul Wanner: Debütant mit Optionen

Paul Wanner, ebenfalls Debütant – Der 20 Jahre alte Offensiv-Mittelfeldspieler hätte auch für Deutschland spielen können – , sagte nach dem Spiel: „Wir wollten zocken, man hat gesehen, dass wir Spaß hatten.“ Wanner kam von der PSV Eindhoven und brachte sofort Offensivdrang und Spielfreude in die Partie. Rangnicks Erwähnung der Trainingsqualität in Marbella betrifft auch ihn und erklärt seine frühe Nominierung.

Spielverlauf, Torschützen und Schlüsselereignisse

Das 1:0 für Österreich (12.) erzielte mit Marcel Sabitzer der zweite BVB-Profi im Team von Ralf Rangnick und zwar per Handelfmeter. Auch vor dem 4:1 von Chukwuemeka, das mit einem doppelten Doppelpass eingeleitet wurde, zeigte Österreich phasenweise klaren Spielaufbau und Durchschlagskraft. Nicolas Seiwald von RB Leipzig traf zum 5:1-Endstand; außerdem gehörten zu den starken Akteuren Kevin Danso (Tottenham Hotspur) und Florian Grillitsch (Sporting Braga).

Noten und einzelne Auszeichnungen

Für Sabitzer gab es ebenfalls die Note 5, also die zweitbeste Bewertung, diese verdienten sich außer ihm, Chukwuemeka und Wanner auch Kevin Danso von Tottenham Hotspur, Florian Grillitsch (Sporting Braga) und Nicolas Seiwald von RB Leipzig, der zum 5:1-Endstand traf. Die Einzelnoten der Kronen-Zeitung zeichnen ein Bild von mehreren sehr gut aufgelegten Österreichern, die sowohl defensive als auch offensive Akzente setzten. In der Bewertung spiegeln sich Spielintelligenz, Spielfreude und die Impulse aus dem Mittelfeld wider.

Historische Einordnung

Österreich hat noch nie höher gegen einen Gegner aus Afrika gewonnen als in diesem Spiel gegen Ghana. Dieses Rekord-Ergebnis setzt damit eine neue Markierung in der Statistik des ÖFB gegen afrikanische Teams. Der Lohn ist nicht nur der deutliche Sieg, sondern auch die Bestätigung, dass Debütanten wie Chukwuemeka und Wanner sofort liefern können.