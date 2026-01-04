Die neuen FC Bayern Trikots 2026/27 geleakt – DAS 4.Trikot ist nicht wahr, oder?

Die Webseite Footyheadlines hat die neuen FC Bayern-Trikots für die Saison 2026/27 geleakt, und die Designs sorgen für große Begeisterung und Diskussionen unter den Fans. Insbesondere das vierte Ausweichtrikot, das auf den ersten Blick wie ein Hawaii-Hemd aussieht, sorgt für Aufregung. Die klassischen rot-weißen Farben bleiben jedoch beim Heimtrikot, auf das viele Anhänger seit Jahren warten.

Das eigentliche Highlight der Bayern-Kollektion 2026/27 ist das vierte Trikot, das es so noch nie gegeben hat. Das Design zeichnet sich durch einen schwarzen Grundton mit einem mehrfarbigen Allover-Muster aus, wodurch eine auffällige und markante Ästhetik entsteht, die sich deutlich von den typischen Trikotdesigns des FC Bayern unterscheidet.

Alle vier neuen Bayern-Trikots im Detail

Die Online-Plattform „Footy Headlines“ hat die vier neuen Trikots des deutschen Rekordmeisters veröffentlicht, die sehr wahrscheinlich bereits die finalen Designs repräsentieren. Während das Heimtrikot in einem klassischen Rot mit weißen Elementen (Nummer, Adidas-Streifen, Telekom-Logo) kommt, zeigt sich das Auswärtstrikot in schlichtem Weiß mit dunkelblauen Akzenten. Diese Designs entsprechen den Wünschen vieler eingefleischter Fans, die sich ein traditionelles Erscheinungsbild wünschen.

Das Heimtrikot: Ein Klassiker in Rot

Das Heimtrikot von Bayern München für die kommende Saison wird die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Es wird komplett rot sein und mit weißen Akzenten auf den Stutzen und der Nummer ausgestattet sein. Diese Farbgestaltung ist eine Hommage an die Tradition des Vereins und wird besonders von den Anhängern in der Südkurve geschätzt.

Das Auswärtstrikot: Schlicht und elegant

Das Auswärtstrikot präsentiert sich in einem minimalistischen Design: Es ist in Weiß gehalten und wird durch dunkelblaue Hosen ergänzt. Die roten Adidas-Streifen auf den Schultern verleihen dem Trikot einen modernen Touch, während die schlichte Farbwahl an die Trikots von Tottenham Hotspur erinnert. Diese Kombination könnte bei der Anhängerschaft gut ankommen, da sie sowohl stilvoll als auch funktional ist.

Das Champions-League-Trikot: Eine Hommage an die Sextuple-Saison

Das Champions-League-Trikot weckt Erinnerungen an die erfolgreiche Sextuple-Saison 2019/20. Es kommt in einem dunklen Blau, das nahezu schwarz wirkt, und ist mit knallroten Akzenten versehen. Die rauchartig-marmorierte Struktur sorgt für einen modernen Look und wird sicherlich bei den Fans gut ankommen, die die Erinnerungen an vergangene Erfolge in der Champions League wachhalten möchten.

Das kontroverse Ausweichtrikot: Ein Hawaii-Hemd als Blickfang

Das vierte Trikot sorgt für die größte Diskussion: Es sieht auf den ersten Blick wie ein Hawaii-Hemd aus. Auf schwarzem Untergrund ziert ein buntes Muster aus roten, goldenen und weißen Sprenkeln und Formen, die teilweise an Blumen erinnern. Dieses außergewöhnliche Design soll neue Zielgruppen ansprechen, insbesondere Menschen, die weniger oft ins Stadion gehen, aber dennoch Interesse an modischen Trikot-Styles haben.

