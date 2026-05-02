Deutschland-Länderspiele in der UEFA Nations-League in Augsburg, München & Berlin

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft bestreitet ihre Heimspiele in der UEFA Nations League nach der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 in Augsburg, München und Berlin. Das hat der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG beschlossen. Zum Auftakt wartet dabei am 27. September 2026 in Augsburg Griechenland, ehe im Oktober und November zwei weitere prominente Aufgaben folgen.

Auftakt in Augsburg gegen Griechenland

Das erste Heimspiel nach der WM steigt am 27. September 2026 in Augsburg gegen Griechenland. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, die Partie überträgt die ARD live. Für die Nationalmannschaft ist es ein besonderes Wiedersehen mit dem Standort: Zuletzt spielte das DFB-Team dort vor zehn Jahren. Im damaligen Benefizländerspiel gegen die Slowakei absolvierte Joshua Kimmich sein erstes Länderspiel, der heutige Kapitän lief dort erstmals für Deutschland auf.

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München und Berlin als weitere Stationen

Nur wenige Tage später geht es am 1. Oktober 2026 in der Münchner Arena gegen Serbien weiter. Auch diese Begegnung beginnt um 20.45 Uhr und läuft live im ZDF. In München stand Deutschland zuletzt im Juni des vergangenen Jahres im Final Four der UEFA Nations League gegen Portugal auf dem Platz.

Das letzte Heimspiel des WM-Jahres findet dann am 16. November 2026 im Berliner Olympiastadion statt. Gegner ist mit den Niederlanden ein weiterer WM-Teilnehmer, auch hier ist für 20.45 Uhr angepfiffen, die ARD zeigt die Partie live. Das jüngste Länderspiel in Berlin liegt erst seit November 2023 zurück, damals traf die DFB-Auswahl auf die Türkei.

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Start der Nations League im Auswärtsspiel

In die neue Saison der UEFA Nations League startet die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Auswärtsspiel in den Niederlanden am 24. September 2026. Auch diese Partie beginnt um 20.45 Uhr und wird live bei RTL übertragen. Im vergangenen Jahr hatte Nagelsmann das DFB-Team erstmals in das Final Four der besten vier Nationen dieses Wettbewerbs geführt.

Informationen zum Vorverkaufsstart für diese Spiele will der DFB zu einem späteren Zeitpunkt auf DFB.de veröffentlichen. Fans können sich bereits jetzt im DFB-Ticketshop für das Ticket-Newsletter anmelden, um rechtzeitig über den Verkaufsbeginn informiert zu werden.