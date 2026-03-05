Die deutsche WM 2026 Gruppe E: Deutschland als Favorit mit Fragezeichen

Warum Deutschland in Gruppe E trotz Millionen-Kader noch an Konstanz und Chancenverwertung arbeiten muss

Der Status Quo der DFB-Elf: Warum der überragende Marktwert nicht über die Probleme bei der Chancenverwertung und Konstanz aus der Qualifikation hinwegtäuschen darf.

Nagelsmanns Personal-Puzzle: Gesetze Anführer, das enge Rennen um die Nummer 1 im Tor und große Fragezeichen in der Offensive.

Gegner-Check Curaçao: Das historische WM-Debüt der Karibikinsel unter dem neuen Trainer Fred Rutten, geprägt von Spielern mit Bundesliga-Erfahrung wie Tahith Chong.

Gegner-Check Ecuador: Ein tiefer Einblick in die beste Defensive der Südamerika-Qualifikation (nur 5 Gegentore!) mit Leverkusens Piero Hincapié und dem variablen Taktgeber Moisés Caicedo.

Gegner-Check Elfenbeinküste: Warum die Ivorer nach dem Afrika-Cup auf Wiedergutmachung brennen und wie sie mit Amad Diallo und Bundesliga-Akteuren wie Yan Diomande brandgefährlich im Umschaltspiel sind.

Road to Houston: Alles zum DFB-Hauptquartier in Winston-Salem und den verbleibenden Härtetests vor dem Turnier.

Wichtige DFB-Termine für den Kalender:

19. März: Kaderbekanntgabe (Julian Nagelsmann kündigt einen Kader an, der dem WM-Aufgebot „artverwandt“ sein soll).

27. März: Testspiel gegen die Schweiz.

30. März: Testspiel gegen Ghana.

31. Mai: Testspiel gegen Finnland in Mainz.

06. Juni: WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago.

14. Juni, 19:00 Uhr (MESZ): Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curaçao in Houston.

