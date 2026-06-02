Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Verspätung in den USA gelandet – WM kann losgehen!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist trotz einer 52-minütigen Abflugverspätung in Frankfurt/Main noch vor der geplanten Zeit in Chicago angekommen. Der Airbus A350 mit dem Namen „Wuppertal“ landete nach rund acht Stunden Flug um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O’Hare, also sieben Minuten früher als vorgesehen.

Späte Abreise, frühe Ankunft

Die DFB-Auswahl hatte erst kurz vor halb drei Uhr deutscher Zeit Kurs auf Chicago genommen. Verzögert hatte sich der Start wegen einer Gewitterfront. An Bord befanden sich alle 26 Spieler, die Bundestrainer Julian Nagelsmann zwölf Tage zuvor für den WM-Kader nominiert hatte.

Neuer gegen die USA im Fokus

Am Samstag bestreitet die Mannschaft im Soldier Field ab 20.30 Uhr MESZ live bei RTL die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Im Tor soll dabei Manuel Neuer stehen. Sollte der Rio-Weltmeister seine Wadenverletzung endgültig auskuriert haben, würde er erstmals seit 2024 wieder das deutsche Tor hüten.

Nach der Partie reist die deutsche Mannschaft weiter ins WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina. Zum Turnierauftakt am 14. Juni in Houston wartet Außenseiter Curacao, in Gruppe E folgen am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford Ecuador.