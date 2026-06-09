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WM 2026 Teilnehmer nach Fifa Weltrangliste 2026

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🇦🇷 🇨🇼 🇩🇰 🇩🇪 🇫🇷 🇭🇹 🇮🇹 🇨🇦 🇲🇽 🇳🇿 🇳🇬 🇷🇺 🇪🇸 🇺🇸

WM 2026: Italien schaut erneut in die Röhre. Die großen Gewinner und Verlierer der Weltrangliste

Das Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaft 2026 mit 48 Teams steht fest. Ein genauer Blick auf die qualifizierten Nationen im Abgleich mit der aktuellen FIFA-Weltrangliste zeigt: Während die absolute Spitze souverän durchmarschiert ist, sorgt das Scheitern eines Giganten für ein historisches Drama. In 2 Tagen am 11 Juni 2026 wird es die nächste Neue FIFA Weltrangliste veröffentlicht. Laut FIFA wird Argentinien die neue Nummer 1 sein und Frankreich rutscht hinter Spanien auf Platz 3.

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Nationalmannschaft von Frankreich springt an die Spitze der FIFA-Weltrangliste - Deutschland 10.
Nationalmannschaft von Frankreich springt an die Spitze der FIFA-Weltrangliste – Deutschland 10.

Die Top 11 geben sich keine Blöße

An der absoluten Spitze der FIFA-Weltrangliste gab es in der Qualifikation keine Ausrutscher. Spitzenreiter Frankreich, dicht gefolgt von Europameister Spanien (2.) und Weltmeister Argentinien (3.), führt das stark besetzte Feld an. Auch das deutsche Team (Platz 10) reist souverän zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Auffällig: Die Top 11 der Welt haben sich ausnahmslos und geschlossen für die Endrunde qualifiziert.

Das italienische Drama geht weiter

Der erste große Bruch in der Weltrangliste folgt direkt auf Platz 12. Und er trägt einen enorm prominenten Namen: Italien. Die Squadra Azzurra ist damit das bestplatzierte Team der Welt, das bei der WM 2026 nur zuschauen darf.

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Für den viermaligen Weltmeister ist dies eine beispiellose sportliche Tragödie. Bereits 2018 in Russland und 2022 in Katar glänzten die Italiener durch Abwesenheit. Nun verpassen sie trotz der massiven Aufstockung des Teilnehmerfeldes bereits das dritte Weltturnier in Folge. Ein hoher Rang im FIFA-Ranking ist eben keine Garantie für ein WM-Ticket.

Aktuelle Top 100 FIFA Weltrangliste im Juni 2026:

PlatzLandPunkteKontinentalverbandWM 2026WM 2022EM 2024
1🇫🇷 Frankreich1877,32UEFA✅🥈
2🇪🇸 Spanien1876,4UEFA✅🏆
3🇦🇷 Argentinien1874,81CONMEBOL✅🏆
4🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England1825,97UEFA✅🥈
5🇵🇹 Portugal1763,83UEFA
6🇧🇷 Brasilien1761,16CONMEBOL
7🇳🇱 Niederlande1757,87UEFA
8🇲🇦 Marokko1755,87CAF
9🇧🇪 Belgien1734,71UEFA
10🇩🇪 Deutschland1730,37UEFA✅🏟️
11🇭🇷 Kroatien1717,07UEFA
12🇮🇹 Italien1700,37UEFA
13🇨🇴 Kolumbien1693,09CONMEBOL
14🇸🇳 Senegal1688,99CAF
15🇲🇽 Mexiko1681,03CONCACAF✅🏟️
16🇺🇸 USA1673,13CONCACAF✅🏟️
17🇺🇾 Uruguay1673,07CONMEBOL
18🇯🇵 Japan1660,43AFC
19🇨🇭 Schweiz1649,4UEFA
20🇩🇰 Dänemark1620,81UEFA
21🇮🇷 IR Iran1615,3AFC
22🇹🇷 Türkei1599,04UEFA
23🇪🇨 Ecuador1594,78CONMEBOL
24🇦🇹 Österreich1593,45UEFA
25🇰🇷 Republik Korea1588,66AFC
26🇳🇬 Nigeria1585,09CAF
27🇦🇺 Australien1580,67AFC
28🇩🇿 Algerien1564,26CAF
29🇪🇬 Ägypten1563,24CAF
30🇨🇦 Kanada1556,48CONCACAF✅🏟️
31🇳🇴 Norwegen1550,94UEFA
32🇺🇦 Ukraine1546,88UEFA
33🇵🇦 Panama1540,64CONCACAF
34🇨🇮 Elfenbeinküste1532,98CAF
35🇵🇱 Polen1528UEFA
36🇷🇺 Russland1525,6UEFA
37🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales1524,29UEFA
38🇸🇪 Schweden1514,77UEFA
39🇷🇸 Serbien1508,65UEFA
40🇵🇾 Paraguay1503,5CONMEBOL
41🇨🇿 Tschechische Republik1501,38UEFA
42🇭🇺 Ungarn1500,58UEFA
43🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland1498,35UEFA
44🇹🇳 Tunesien1483,05CAF
45🇨🇲 Kamerun1481,24CAF
46🇨🇩 DR Kongo1478,35CAF
47🇬🇷 Griechenland1475,82UEFA
48🇸🇰 Slowakei1473,94UEFA
49🇻🇪 Venezuela1468,05CONMEBOL
50🇺🇿 Usbekistan1465,34AFC
51🇨🇷 Costa Rica1459,9CONCACAF
52🇲🇱 Mali1459,13CAF
53🇵🇪 Peru1455,87CONMEBOL
54🇨🇱 Chile1455,28CONMEBOL
55🇶🇦 Katar1454,96AFC
56🇷🇴 Rumänien1451,16UEFA
57🇮🇶 Irak1447,14AFC
58🇸🇮 Slowenien1446,44UEFA
59🇮🇪 Republik Irland1436,63UEFA
60🇿🇦 Südafrika1429,73CAF
61🇸🇦 Saudiarabien1421,43AFC
62🇧🇫 Burkina Faso1412,49CAF
63🇯🇴 Jordanien1391,45AFC
64🇦🇱 Albanien1388,06UEFA
65🇧🇦 Bosnien und Herzegowina1385,84UEFA
66🇭🇳 Honduras1380,27CONCACAF
67🇲🇰 Nordmazedonien1372,04UEFA
68🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate1370,47AFC
69🇨🇻 Kap Verde1366,13CAF
70🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 Nordirland1362,16UEFA
71🇯🇲 Jamaika1358CONCACAF
72🇬🇪 Georgien1350,18UEFA
73🇫🇮 Finnland1346,41UEFA
74🇬🇭 Ghana1346,31CAF
75🇮🇸 Island1345,07UEFA
76🇧🇴 Bolivien1329,42CONMEBOL
77🇮🇱 Israel1328,33UEFA
78🇽🇰 Kosovo1318,83UEFA
79🇴🇲 Oman1313,46AFC
80🇬🇳 Guinea1300,01CAF
81🇲🇪 Montenegro1295,52UEFA
82🇨🇼 Curaçao1294,65CONCACAF
83🇭🇹 Haiti1291,71CONCACAF
84🇸🇾 Syrien1288,56AFC
85🇳🇿 Neuseeland1281,57OFC
86🇧🇬 Bulgarien1278,9UEFA
87🇬🇦 Gabun1272,51CAF
88🇺🇬 Uganda1264,09CAF
89🇦🇴 Angola1263,1CAF
90🇧🇯 Benin1258,98CAF
91🇧🇭 Bahrain1258,53AFC
92🇿🇲 Sambia1255,82CAF
93🇹🇭 Thailand1252,14AFC
94🇨🇳 VR China1251,6AFC
95🇵🇸 Palästina1244,73
96🇬🇹 Guatemala1243,47
97🇧🇾 Belarus1235,82UEFA
98🇱🇺 Luxemburg1227,77UEFA
99🇻🇳 Vietnam1225,68
100🇸🇻 El Salvador1225,26CONCACAF

Prominente Ausfälle und strahlende Underdogs

Neben Italien müssen auch andere namhafte Nationen den Sommer 2026 anders verplanen. Mit Dänemark (Platz 20) und den „Super Eagles“ aus Nigeria (Platz 26) fehlen zwei weitere Schwergewichte, die in den Top 30 der Welt stehen.

Ihre Abwesenheit macht Platz für Teams, die auf dem Papier klare Außenseiter sind. Sehr zur Freude der neutralen Fans. Das neue Format mit 48 Mannschaften spült absolute Exoten auf die ganz große Bühne: Aus der Karibik haben sich Curaçao (Weltranglistenplatz 82) und Haiti (Platz 83) sensationell qualifiziert.

Das am niedrigsten platzierte Team des gesamten Turniers kommt jedoch aus Ozeanien: Neuseeland. Die „All Whites“ reisen als Nummer 85 der Welt zum globalen Kräftemessen an.

Fazit: Das erweiterte Feld macht die Weltmeisterschaft 2026 geografisch vielfältiger denn je und lässt die Träume kleiner Fußballnationen wahr werden. Doch das historische Scheitern der Italiener beweist: Geschenkt wird auch bei 48 Plätzen niemandem etwas.

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