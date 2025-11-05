DFB WM Trikot 2026: adidas präsentiert das neue Heimtrikot für Deutschland

adidas hat das neue DFB WM Trikot 2026 vorgestellt – und setzt dabei auf eine Kombination aus Retro-Design, modernen Materialien und klarer Botschaft. Das Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verbindet Geschichte mit Hightech und ist ab sofort erhältlich. Inspiration liefert das Trikotdesign der WM 1994 – damals ebenfalls in den USA.

Retro-Look mit WM-Historie: Das steckt im DFB WM Trikot 2026

Das DFB Heimtrikot für die WM 2026 erscheint im klassischen Weiß, verziert mit einem markanten Rautenmuster in Schwarz, Rot und Gold. Das Design erinnert an das legendäre Trikot von 1994, das bei der damaligen WM in den USA getragen wurde – ein klarer Verweis auf den kommenden Austragungsort. Schwarze Hose und weiße Stutzen mit wiederkehrendem Muster komplettieren den traditionsbewussten Look.

Modernste Technologie für Top-Leistungen bei der WM

Das DFB WM Trikot 2026 überzeugt nicht nur optisch, sondern auch funktional. Dank mechanisch dehnbarer 3D-Stoffe und CLIMACOOL+-Technologie bleibt das Trikot auch bei Hitze angenehm trocken. Breite, perforierte 3-Streifen sorgen für zusätzliche Belüftung. Logos von adidas und dem DFB sind per Lentikulartechnik aufgedruckt – ein visuelles Detail mit Effekt.

Spieler begeistert vom neuen DFB WM Trikot

Nationalspieler Nick Woltemade lobt das neue Design: „Ich fand selten ein Trikot cooler als unser neues Heimtrikot. Der Retro-Look ist Weltklasse – ich freue mich darauf, es bald zu tragen.“ Eine klare Ansage für ein Trikot, das sowohl Team als auch Fans überzeugen will.

Verkaufsstart, Preise und erste Einsätze

Das DFB WM Trikot 2026 ist ab dem 6. November erhältlich – online bei adidas, in Stores, im DFB-Fanshop und bei ausgewählten Händlern. Preislich liegt das Fanmodell bei 100 Euro (Kinder: 75 Euro), die Authentic-Version für Profis bei 150 Euro. Erstmals getragen wird das neue Heimtrikot im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 14. November. Auch die Frauen- und U-Nationalmannschaften laufen künftig in dem Design auf.