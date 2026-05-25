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Deutschland WM Kader 2026 – Das sind die WM-Rückennummern der deutschen Nationalspieler

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Der DFB Wm 2026 Kader ist nominiert und die Fans blicken nun auf die neuen und alten Rückennummern der aktuellen WM 2026 Trikots. Mit Blick auf die letzten DFB-Spiele gegen die Slowakei und die Schweiz zeichnet sich für die WM 2026 bereits eine sehr wahrscheinliche Rückennummernverteilung der WM DFB 2026 Trikots ab. Dabei gilt vor allem: Manuel Neuer soll die 1 tragen, während Oliver Baumann auf die 12 wechselt. Aus diesen Vorgaben und den jüngsten Einsätzen ergibt sich ein Kaderbild, das in vielen Fällen bereits sehr konkret wirkt.

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Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung - Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Neues DFB Trikot 2026 & Aufstellung – Die deutschen Nationalspieler vor dem Fußballspiel der Gruppe A der Europa-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 zwischen Luxemburg und Deutschland am 14. November 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Das sind die WM 2026 Rückennummern

1 Manuel Neuer, 2 Antonio Rüdiger, 3 Waldemar Anton, 4 Jonathan Tah, 5 Pascal Groß, 6 Joshua Kimmich, 7 Kai Havertz, 8 Leon Goretzka, 9 Maximilian Beier, 10 Jamal Musiala, 11 Nick Woltemade, 12 Oliver Baumann, 13 Deniz Undav, 14 Jamie Leweling, 15 Nico Schlotterbeck, 16 Angelo Stiller, 17 Florian Wirtz, 18 Nathaniel Brown, 19 Leroy Sané, 20 Nadiem Amiri, 21 Felix Nmecha, 22 David Raum, 23 Lennart Karl, 24 Alexander Nübel, 25 Aleksandar Pavlović, 26 Malick Thiaw

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Die wahrscheinlichen Nummern in der Defensive und im Tor

Im Tor ist nun die Reihenfolge klar angelegt im Deutschland Trikot. Neuer steht mit der 1 als klassische DFB-Nummer fest, Baumann erhält laut Vorgabe die 12, Alexander Nübel dürfte als Ersatzkeeper die 24 bekommen. In der Abwehr und im Defensivverbund setzen sich ebenfalls bekannte Zuordnungen durch: Antonio Rüdiger läuft mit der 2 auf, Waldemar Anton mit der 3, Jonathan Tah mit der 4 und Pascal Groß mit der 5. Joshua Kimmich bleibt bei der 6, während Nico Schlotterbeck erneut mit der 15 geführt wird. David Raum soll die 22 tragen, Malick Thiaw die 26.

Mittelfeld und Angriff mit klaren Favoriten

Im Zentrum und in der Offensive greifen die zuletzt genutzten Nummern ebenfalls weitgehend durch. Jamal Musiala bleibt bei der 10, Kai Havertz bei der 7, Leon Goretzka bei der 8 und Maximilian Beier bei der 9. Deniz Undav ist mit der 13 eingeplant, Jamie Leweling mit der 14, Angelo Stiller mit der 16 und Nadiem Amiri mit der 21. Dazu kommen Aleksandar Pavlović mit der 25, Felix Nmecha mit der 17 und Nathaniel Brown mit der 18. Leroy Sané wird mit der 19 geführt.

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Auch bei Florian Wirtz und Nick Woltemade gibt es noch eine kleine offene Stelle. Wirtz steht aktuell bei 17 oder 11, weil er zuletzt die 17 trug, aber wegen Nmecha noch wechseln könnte. Woltemade ist mit der 11 vorgesehen. Lennart Karl kam zuletzt mit der 25 zum Einsatz, könnte wegen Pavlović aber auch auf die 23 ausweichen.

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Tabelle: Der DFB Kader und die Rückennummern 2026

Position/ Nr.WM?NameGeburtstagVereinSpieleTore
Tor
1100%Manuel Neuer27.03.1986FC Bayern München1240
12100%Oliver Baumann02.06.1990TSG Hoffenheim🇩🇪110
inoff.100%Jonas Urbig08.08.2003FC Bayern München00
24100%Alexander Nübel30.09.1996VfB Stuttgart🇩🇪30
Defensive
3100%Waldemar Anton20.07.1996Borussia Dortmund🇩🇪120
18100%Nathaniel Brown16.06.2003Eintracht Frankfurt🇩🇪30
5100%Pascal Groß15.06.1991Brighton & Hove Albion181
6100%Joshua Kimmich08.02.1995FC Bayern München🇩🇪10810
21100%Felix Nmecha10.10.2000Borussia Dortmund🇩🇪61
25100%Aleksandar Pavlović03.05.2004FC Bayern München🇩🇪91
22100%David Raum22.04.1998RB Leipzig🇩🇪361
2100%Antonio Rüdiger03.03.1993Real MAdrid823
15100%Nico Schlotterbeck01.12.1999Borussia Dortmund🇩🇪250
16100%Angelo Stiller04.04.2001VfB Stuttgart70
4100%Jonathan Tah11.02.1996FC Bayern München🇩🇪451
26100%Malick Thiaw08.08.2001Newcastle United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿50
Offensive
20100%Nadiem Amiri27.10.19961. FSV Mainz 05🇩🇪91
9100%Maximilian Beier17.10.2002Borussia Dortmund70
8100%Leon Goretzka06.02.1995FC Bayern München🇩🇪6915
7100%Kai Havertz11.06.1999Arsenal FC5721
23100%Lennart Karl22.02.2008FC Bayern München🇩🇪20
14100%Jamie Leweling26.02.2001VfB Stuttgart🇩🇪41
21100%Felix Nmecha10.10.2000Borussia Dortmund🇩🇪61
10100%Jamal Musiala26.02.2003FC Bayern München408
19100%Leroy Sané11.01.1996Galatasaray Istanbul🇹🇷7416
17100%Florian Wirtz03.05.2003FC Liverpool🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿3910
13100%Deniz Undav19.07.1996VfB Stuttgart🇩🇪74
11100%Nick Woltemade14.02.2002Newcastle United🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿104
verletzt
110%M.A. ter Stegen30.04.1992FC Barcelona440
200%Serge Gnabry14.07.1995FC Bayern München🇩🇪5926
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