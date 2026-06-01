Deutschland WM Kader 2026 – Das sind die WM-Rückennummern der deutschen Nationalspieler

Der DFB Wm 2026 Kader ist nominiert und die Fans blicken nun auf die neuen und alten Rückennummern der aktuellen WM 2026 Trikots. Mit Blick auf die letzten DFB-Spiele gegen die Slowakei und die Schweiz zeichnet sich für die WM 2026 bereits eine sehr wahrscheinliche Rückennummernverteilung der WM DFB 2026 Trikots ab. Dabei gilt vor allem: Manuel Neuer soll die 1 tragen, während Oliver Baumann auf die 12 wechselt. Aus diesen Vorgaben und den jüngsten Einsätzen ergibt sich ein Kaderbild, das in vielen Fällen bereits sehr konkret wirkt. Heute dann auch der DFB die Rückennummern für die WM 2026 bestätigt. Heute gegen Finnland wird im blauen DFB Away Trikot gespielt.

Das sind die WM 2026 Rückennummern

1 Manuel Neuer

2 Antonio Rüdiger

3 Waldemar Anton

4 Jonathan Tah

5 Aleksandar Pavlovic

6 Joshua Kimmich

7 Kai Havertz

8 Leon Goretzka

9 Jamie Leweling

10 Jamal Musiala

11 Nick Woltemade

12 Oliver Baumann

13 Pascal Groß

14 Maximilian Beier

15 Nico Schlotterbeck

16 Angelo Stiller

17 Florian Wirtz

18 Nathaniel Brown

19 Leroy Sané

20 Nadiem Amiri

21 Alexander Nübel

22 David Raum

23 Felix Nmecha

24 Malick Thiaw

25 Lennart Karl

26 Deniz Undav

Die wahrscheinlichen Nummern in der Defensive und im Tor

Im Tor ist nun die Reihenfolge klar angelegt im Deutschland Trikot. Neuer steht mit der 1 als klassische DFB-Nummer fest, Baumann erhält laut Vorgabe die 12, Alexander Nübel dürfte als Ersatzkeeper die 21 bekommen. In der Abwehr und im Defensivverbund setzen sich ebenfalls bekannte Zuordnungen durch: Antonio Rüdiger läuft mit der 2 auf, Waldemar Anton mit der 3, Jonathan Tah mit der 4 und Pascal Groß mit der 13. Joshua Kimmich bleibt bei der 6, während Nico Schlotterbeck erneut mit der 15 geführt wird. David Raum soll die 22 tragen, Malick Thiaw die 24.

Mittelfeld und Angriff mit klaren Favoriten

Im Zentrum und in der Offensive greifen die zuletzt genutzten Nummern ebenfalls weitgehend durch. Jamal Musiala bleibt bei der 10, Kai Havertz bei der 7, Leon Goretzka bei der 8 und Maximilian Beier bei der 9. Deniz Undav ist mit der 26 (statt 13) eingeplant, Jamie Leweling mit der 9, Angelo Stiller mit der 16 und Nadiem Amiri mit der 20. Dazu kommen Aleksandar Pavlović mit der 5, Felix Nmecha mit der 23 und Nathaniel Brown mit der 18. Leroy Sané wird mit der 19 geführt.

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Auch bei Florian Wirtz und Nick Woltemade gibt es noch eine kleine offene Stelle. Wirtz steht aktuell bei 17 oder 11, weil er zuletzt die 17 trug, aber wegen Nmecha noch wechseln könnte. Woltemade ist mit der 11 vorgesehen. Lennart Karl kam zuletzt mit der 25 zum Einsatz, könnte wegen Pavlović aber auch auf die 23 ausweichen.