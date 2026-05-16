DFB WM Kader 2026 – Manuel Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück – als Nummer 1?

Manuel Neuer steht offenbar vor der Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach Informationen von Sky soll der 40-Jährige am kommenden Donnerstag von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert werden. Laut dem Bericht hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler bereits darauf verständigt. Wird Nagelsmann heute Abend im aktuellen Sportstudio verlauten, dass Neuer zurück kommt?

Eine Stellungnahme des DFB blieb auf SID-Anfrage am Samstagabend aus. Nagelsmann wird später allerdings noch im ZDF-Sportstudio erwartet. Neuer selbst ließ sich nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln nur ausweichend auf das Thema ein und verwies auf die laufenden Aufgaben mit dem FC Bayern.

Neuer hält sich bedeckt

Nach dem deutlichen Erfolg gegen Köln erklärte der Nationaltorhüter: „Für mich ist das heute kein Thema. Heute feiern wir die Meisterschaft, nächste Woche haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe im Pokal“. In der Partie war Neuer in der zweiten Halbzeit wegen leichter Wadenprobleme ausgewechselt worden. Gleichzeitig betonte er, dass er mit Nagelsmann „das gesamte Jahr über“ immer wieder Kontakt gehabt habe.

Nach Sky-Angaben habe es in den vergangenen Wochen zudem mehrere Treffen zwischen Neuer und den Verantwortlichen des DFB gegeben. Erst am Freitag hatte der Münchner seinen Vertrag um ein Jahr bis 2027 verlängert. Aus der Nationalmannschaft war er nach der Heim-EM 2024 und dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien, das mit 1:2 nach Verlängerung endete, zurückgetreten. Darauf hatten Neuer und Nagelsmann seither auch immer wieder hingewiesen.

Baumann bleibt zunächst die Nummer eins

Zuletzt hatte der Bundestrainer mehrfach unterstrichen, dass Oliver Baumann nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Der Hoffenheimer hatte sich nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach ebenfalls bei Sky geäußert und betont: „Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“

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Baumann ergänzte zudem: „Ich habe meine Infos – von meinem Gespräch mit Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.). Es war ein Vier-Augen-Gespräch.“