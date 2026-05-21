DFB-WM-Kader 2026 Liveticker: Diese deutschen Nationalspieler wollen Weltmeister 2026 werden!

Es geht los: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute am 21. Mai 2026 den deutschen WM-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verkündet. Statt der klassischen Massenbekanntgabe setzte der DFB diesmal auf eine Häppchen-Strategie und stellt seine 26 Spieler nach und nach vor. Den Anfang machten am Donnerstag drei Profis, die alle als gesetzt galten. Wir aktualisieren diesen Artikel laufend, sobald neue Spieler offiziell im Kader stehen. Um 13 Uhr gibt es dann die DFB Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann.

Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Diese Spieler sind offiziell im DFB-WM-Kader

Liveticker heute

13:00 Uhr Der komplette DFB-Kader für die WM 2026! Mit Sensations-Rückkehrer Manuel Neuer und Jungstar Lennart Karl greift der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland nach dem fünften Stern. Der 40 Jahre alte Torwart-Routinier steht ebenso wie der Teenager im 26-köpfigen Aufgebot für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli), das Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt am Main bekannt gab. Nicht dabei ist entgegen anderslautender Medienberichte im Vorfeld der Kölner Saïd El Mala. Neben dem vorab durchgesickerten Comeback von Neuer, der nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, gibt es keine weitere große Überraschung. Oliver Baumann und Alexander Nübel vervollständigen das Torwart-Trio. Neuer ist der einzige Weltmeister im Team, auf den Freiburger Matthias Ginter verzichtete Nagelsmann zugunsten von Malick Thiaw (Newcastle United). 15 der nominierten Spieler waren schon bei der Heim-EM vor zwei Jahren dabei, als die DFB-Auswahl im Viertelfinale an Spanien (1:2 n.V.) scheiterte. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder an Bord. Nicht dabei sind neben den verletzten Stammkräften Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry auch größere Namen wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich. Zudem verzichtet der Bundestrainer unter anderem auf die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Die DFB-Auswahl startet am Mittwoch in Herzogenaurach in die WM-Vorbereitung. Nach dem Länderspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland geht es in die USA, wo am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber die Generalprobe steigt. Gegner beim Turnierauftakt am 14. Juni in Houston ist Außenseiter Curaçao. Danach geht es in Gruppe E noch gegen die Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto) und Ecuador (25. Juni in East Rutherford).



12:30 Uhr Goretzka erneut WM-Fahrer Mit dem FC Bayern München gewann Leon Goretzka gerade seinen siebten deutschen Meistertitel, am Samstag könnte er mit dem FCB in Berlin zudem noch zum dritten Mal den DFB-Pokalsieg holen. Für Deutschland gewann Goretzka bislang 2017 in Russland den Confederations Cup und 2016 in Brasilien die olympische Silbermedaille. Jetzt steht er im Kader für die WM 2026.



12:00 Uhr Beier vor WM-Premiere Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan. Seine Treffsicherheit will er auch im Sommer bei der Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Der Angreifer vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert worden.



11:30 Uhr U21-Europameister 2017 fährt zur A-WM: Amiri! 2017 wurde Nadiem Amiri mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in Polen Europameister, jetzt tritt er mit dem A-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Auch der Spieler des 1. FSV Mainz 05 steht im deutschen WM-Kader.



11:00 Uhr Raum reist erneut zur WM David Raum lief bei der Weltmeisterschaft 2022 dreimal für Deutschland auf, in allen Gruppenspielen stand er in der Startelf. Im Sommer können weitere WM-Partien dazukommen: Auch der Verteidiger von RB Leipzig steht im deutschen WM-Kader.



10:45 Uhr Erster Bayer im Kader: Pavlović! Aleksandar Pavlović vom FC Bayern ist offiziell für die WM 2026 nominiert! Der defensive Sechser bildet zusammen mit Kapitän Joshua Kimmich die DFB-Doppelsechs. Pavlović ist der erste Bayer nach Kimmich und Musiala im Kader.



10:30 Uhr Die nächsten Spieler! Die nächsten Spieler: Kai Havertz, Nico Schlotterbeck, Jamie Leweling und Nathaniel Brown sind dabei!



09:52 Uhr Anpfiff Der DFB präsentiert 12 Spieler vor 13 Uhr – Die ersten beiden waren Kimmich und Undav!



08:50 Uhr Neuer Podcast zur DFB Kaderernennung In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir Nagelsmanns finalen DFB-Kader: Warum kehrt Manuel Neuer als Nummer 1 zurück, was bringt Überraschungsmann Nathaniel Brown, und wer zittert noch um die letzten drei Plätze?



22:30 Uhr Sieht so der DFB Kader aus? Wir haben mal alle Artikel der letzten Tage zusammengefasst: So sieht der DFB WM 2026 Kader aus!



11:15 Uhr Wer fährt in die USA? Es wird spannend! 26 Nationalspieler dürfen in die USA fahren, Stichtag ist der 5.Juni, dann muss der komplette Kader der FIFA gemeldet werden. Die obligatorische Abstellungsperiode für die Spieler beginnt am 25. Mai 2026.

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Joshua Kimmich war der allererste Name, den Nagelsmann öffentlich machte. Der Kapitän der Nationalmannschaft ist als Organisator und Antreiber im DFB-Mittelfeld gesetzt. Mit über 100 Länderspielen führt er das Team auch in Nordamerika auf den Platz. Lest dazu unseren Hintergrundartikel: Kimmich als Erster: DFB präsentiert WM-Kader häppchenweise.

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Jamal Musiala war die logische Nummer zwei. Der Münchner Offensivkünstler ist trotz einer durchwachsenen Saison eines der größten Kreativtalente, die Deutschland zu bieten hat. Schon bei der EM 2024 traf er dreimal und blühte unter Nagelsmann zum Schlüsselspieler auf. Mehr dazu in unserem Artikel: Natürlich im DFB-Kader 2026: Jamal Musiala erhält WM-Ticket.

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Mit Deniz Undav stellt sich Nagelsmann hinter den treffsichersten Stürmer der Bundesliga-Saison. Der Stuttgarter empfahl sich mit einem Doppelpack gegen Bosnien in der Nations League und einem Tor gegen Ghana endgültig. Nagelsmann bezeichnete ihn bei der Bekanntgabe als „echten Torjäger“. Details: Ein echter Torjäger: Auch Undav im WM-Kader.

Kai Havertz (FC Arsenal)

Kai Havertz war eine der erwartbarsten Nominierungen: Der Mittelstürmer von Arsenal ist als Strafraumspieler und Elfmeterschütze unter Nagelsmann gesetzt. Beim letzten Test gegen Ghana verwandelte er den Elfmeter zum 1:0. Bei der EM 2024 erzielte er zwei Tore.

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Nico Schlotterbeck rückt als linker Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger ins Aufgebot. Der BVB-Profi spielt seit Jahren in der ersten Reihe der Deutschen, war Stamm bei der EM 2024 und hatte bereits eine starke WM 2022 hinter sich.

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Jamie Leweling wurde unter Nagelsmann zum festen Bestandteil des deutschen Offensivkaders. Der Stuttgarter Außenbahnspieler überzeugt mit Tempo und Tiefe und debütierte im März 2025 gegen Italien. Im DFB-Trikot ist er trotz vergleichsweise weniger Länderspiele gesetzt.

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Nathaniel Brown ist die kühnste Wahl in Nagelsmanns bisherigen Bekanntgaben. Der 22-Jährige von Eintracht Frankfurt bringt Dynamik, Tempo und klassische Schienenspielerqualitäten mit. Er fährt nicht als Ersatz für Rüdiger oder Tah mit, sondern als taktischer Joker für die linke Außenbahn.

Aleksandar Pavlović (FC Bayern München)

Aleksandar Pavlović war ein logischer nächster Name auf Nagelsmanns Liste. Der Bayern-Sechser hat sich seit seinem Debüt im März 2024 fest in die DFB-Startelf gespielt und bildet mit Kimmich eine eingespielte Doppel-Sechs. Pavlović war bei der EM 2024 Stamm und reiste damals als Youngster mit, jetzt fährt er als etablierte Größe nach Nordamerika.

David Raum (RB Leipzig)

David Raum reist zu seiner zweiten Weltmeisterschaft. Schon 2022 in Katar stand er in allen drei deutschen Gruppenspielen in der Startelf, jetzt ist er fest als Linksverteidiger eingeplant. Der Leipziger zeichnet sich durch seine Flanken und sein Offensivspiel auf der linken Bahn aus und konkurriert mit Maximilian Mittelstädt um den Stammplatz.

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Nadiem Amiri ist eines der Highlights dieser Kaderbekanntgabe. Schon 2017 wurde er mit der deutschen U 21 in Polen Europameister, jahrelang fand er aber nicht den Weg in den A-Kader. Bei Mainz 05 hat er sich in der Saison 2025/26 mit konstant starken Leistungen ins Nationalteam gespielt. Für ihn ist es die erste WM-Teilnahme.

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Maximilian Beier feiert seine WM-Premiere. Der Stürmer von Borussia Dortmund, im Sommer 2024 für rund 30 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen, hat sich unter Nagelsmann zum festen Bestandteil der Offensive entwickelt. Der bekennende Darts-Fan will seine Treffsicherheit jetzt auch in Nordamerika unter Beweis stellen.

Leon Goretzka (FC Bayern München)

Leon Goretzka erlebt seinen zweiten Karriere-Frühling unter Nagelsmann. Nach der Nicht-Nominierung für die EM 2024 hatte er sich zurückgekämpft, in der Bundesliga-Saison 2025/26 gehörte er beim FC Bayern wieder zur Stammelf und feierte gerade die siebte deutsche Meisterschaft. Am Samstag könnte mit dem DFB-Pokal in Berlin der dritte Pokalsieg dazukommen. Bei der WM 2026 in Nordamerika will Goretzka jetzt das große Titel-Trio aus Confed-Cup 2017 und Olympia-Silber 2016 mit einem WM-Titel krönen.

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Oliver Baumann reist als Nummer zwei nach Nordamerika. Der Hoffenheimer hatte über weite Strecken der WM-Qualifikation zwischen den Pfosten gestanden, fügt sich nun aber hinter Sensations-Rückkehrer Manuel Neuer ein. Für Baumann ist es die erste WM-Teilnahme.

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Manuel Neuer kehrt zurück! Knapp zwei Jahre nach seinem DFB-Rücktritt nach der Heim-EM 2024 steht der 40-Jährige wieder im Kader, diesmal als unangefochtene Nummer eins. Es ist sein viertes WM-Turnier nach 2010, 2014 (Weltmeister) und 2018.

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Alexander Nübel komplettiert das DFB-Torwart-Trio als Nummer drei. Für den Stuttgarter, der zur Saison 2025/26 Stammtorwart geworden war, ist es die erste WM-Nominierung im A-Team.

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Waldemar Anton fährt als weitere Innenverteidiger-Option mit. Der Dortmunder reist zu seinem ersten großen Turnier mit dem A-Team.

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Pascal Groß bringt internationale Erfahrung in den DFB-Kader. Der 34-jährige Brighton-Profi ist seit der EM 2024 fest gesetzt und kann mehrere Mittelfeldpositionen ausfüllen.

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Felix Nmecha schafft das Comeback nach seiner langen Verletzungspause. Der BVB-Mittelfeldspieler hatte zuletzt von Verletzungssorgen geplagt mit Mühe wieder in den Rhythmus gefunden.

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Antonio Rüdiger ist der Abwehrchef. Der Real-Madrid-Profi spielt bei den Königlichen seit Jahren in der Champions-League-Spitze und steht bei der WM 2026 im Zentrum der deutschen Innenverteidigung.

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Angelo Stiller hat sich als defensiver Sechser einen Stammplatz im Mittelfeld erspielt. Der Stuttgarter führt mit seinem Passspiel das Aufbauspiel an und ist Backup für Joshua Kimmich.

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Jonathan Tah bildet mit Antonio Rüdiger das Stamm-Innenverteidiger-Duo. Der im Sommer 2025 von Leverkusen zum FC Bayern gewechselte Defensiv-Hüne erlebt seine zweite WM nach 2018.

Malick Thiaw (Newcastle United)

Malick Thiaw setzt sich gegen Matthias Ginter durch. Der Newcastle-Innenverteidiger hatte sich in der Premier League etabliert und reist erstmals zu einer WM. Nagelsmann verzichtet damit auf den Freiburger Routinier Ginter.

Lennart Karl (FC Bayern München)

Lennart Karl ist DIE Überraschung neben Manuel Neuer. Der erst 17-jährige Bayern-Teenager schaffte in der Saison 2025/26 den Sprung in den Profi-Bereich, debütierte in der Champions League und steht nun im WM-Kader. Für ihn ist es die ganz große Bühne.

Leroy Sané (Galatasaray Istanbul)

Leroy Sané ist trotz seines Wechsels in die türkische Süper Lig weiter gesetzt. Der Galatasaray-Profi ist die offensive Wildcard und kann beide Außenbahnen sowie die Zehnerrolle spielen.

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Florian Wirtz ist der DFB-Spielmacher. Sein Wechsel von Leverkusen zum FC Liverpool im Sommer 2025 war einer der größten Transfers Europas. Bei der WM 2026 bildet er mit Jamal Musiala eines der spannendsten Kreativduos des Turniers.

Nick Woltemade (Newcastle United)

Nick Woltemade ist die Sturmspitze. Nach seinem Sommertransfer von Stuttgart nach Newcastle und einer starken Saison in der Premier League fährt der 1,98-Meter-Hüne als Nummer-9-Option nach Nordamerika. Niclas Füllkrug verpasst den Kader.

So geht es weiter

Nagelsmann gibt in den kommenden Stunden Stück für Stück die restlichen Kaderplätze bekannt. Laut Vorabmeldungen gelten unter anderem Florian Wirtz, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Manuel Neuer und Nick Woltemade als sichere Kandidaten. Die Kaderbekanntgabe muss bis zum 4. Juni 2026 abgeschlossen sein, dem FIFA-Stichtag für die Meldung der 26 Spieler.

Diesen Artikel aktualisieren wir nach jeder offiziellen Nominierung.