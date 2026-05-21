DFB-WM-Kader 2026 Liveticker – Diese Spieler sind offiziell nominiert

Es geht los: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute am 21. Mai 2026 begonnen, den deutschen WM-Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu verkünden. Statt der klassischen Massenbekanntgabe setzt der DFB diesmal auf eine Häppchen-Strategie und stellt seine 26 Spieler nach und nach vor. Den Anfang machten am Donnerstag drei Profis, die alle als gesetzt galten. Wir aktualisieren diesen Artikel laufend, sobald neue Spieler offiziell im Kader stehen. Um 13 Uhr gibt es dann die DFB Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann.

Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

Diese Spieler sind bereits offiziell im DFB-WM-Kader

Liveticker heute

12:00 Uhr Beier vor WM-Premiere Maximilian Beier ist bekennender Darts-Fan. Seine Treffsicherheit will er auch im Sommer bei der Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Der Angreifer vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den WM-Kader nominiert worden.



11:30 Uhr U21-Europameister 2017 fährt zur A-WM: Amiri! 2017 wurde Nadiem Amiri mit der deutschen U21-Nationalmannschaft in Polen Europameister, jetzt tritt er mit dem A-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko an. Auch der Spieler des 1. FSV Mainz 05 steht im deutschen WM-Kader.



11:00 Uhr Raum reist erneut zur WM David Raum lief bei der Weltmeisterschaft 2022 dreimal für Deutschland auf, in allen Gruppenspielen stand er in der Startelf. Im Sommer können weitere WM-Partien dazukommen: Auch der Verteidiger von RB Leipzig steht im deutschen WM-Kader.



10:45 Uhr Erster Bayer im Kader: Pavlović! Aleksandar Pavlović vom FC Bayern ist offiziell für die WM 2026 nominiert! Der defensive Sechser bildet zusammen mit Kapitän Joshua Kimmich die DFB-Doppelsechs. Pavlović ist der erste Bayer nach Kimmich und Musiala im Kader.



10:30 Uhr Die nächsten Spieler! Die nächsten Spieler: Kai Havertz, Nico Schlotterbeck, Jamie Leweling und Nathaniel Brown sind dabei!



09:52 Uhr Anpfiff Der DFB präsentiert 12 Spieler vor 13 Uhr – Die ersten beiden waren Kimmich und Undav!



08:50 Uhr Neuer Podcast zur DFB Kaderernennung In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir Nagelsmanns finalen DFB-Kader: Warum kehrt Manuel Neuer als Nummer 1 zurück, was bringt Überraschungsmann Nathaniel Brown, und wer zittert noch um die letzten drei Plätze?



22:30 Uhr Sieht so der DFB Kader aus? Wir haben mal alle Artikel der letzten Tage zusammengefasst: So sieht der DFB WM 2026 Kader aus!



11:15 Uhr Wer fährt in die USA? Es wird spannend! 26 Nationalspieler dürfen in die USA fahren, Stichtag ist der 5.Juni, dann muss der komplette Kader der FIFA gemeldet werden. Die obligatorische Abstellungsperiode für die Spieler beginnt am 25. Mai 2026.

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Joshua Kimmich war der allererste Name, den Nagelsmann öffentlich machte. Der Kapitän der Nationalmannschaft ist als Organisator und Antreiber im DFB-Mittelfeld gesetzt. Mit über 100 Länderspielen führt er das Team auch in Nordamerika auf den Platz. Lest dazu unseren Hintergrundartikel: Kimmich als Erster: DFB präsentiert WM-Kader häppchenweise.

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Jamal Musiala (FC Bayern München)

Jamal Musiala war die logische Nummer zwei. Der Münchner Offensivkünstler ist trotz einer durchwachsenen Saison eines der größten Kreativtalente, die Deutschland zu bieten hat. Schon bei der EM 2024 traf er dreimal und blühte unter Nagelsmann zum Schlüsselspieler auf. Mehr dazu in unserem Artikel: Natürlich im DFB-Kader 2026: Jamal Musiala erhält WM-Ticket.

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Mit Deniz Undav stellt sich Nagelsmann hinter den treffsichersten Stürmer der Bundesliga-Saison. Der Stuttgarter empfahl sich mit einem Doppelpack gegen Bosnien in der Nations League und einem Tor gegen Ghana endgültig. Nagelsmann bezeichnete ihn bei der Bekanntgabe als „echten Torjäger“. Details: Ein echter Torjäger: Auch Undav im WM-Kader.

Kai Havertz (FC Arsenal)

Kai Havertz war eine der erwartbarsten Nominierungen: Der Mittelstürmer von Arsenal ist als Strafraumspieler und Elfmeterschütze unter Nagelsmann gesetzt. Beim letzten Test gegen Ghana verwandelte er den Elfmeter zum 1:0. Bei der EM 2024 erzielte er zwei Tore.

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Nico Schlotterbeck rückt als linker Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger ins Aufgebot. Der BVB-Profi spielt seit Jahren in der ersten Reihe der Deutschen, war Stamm bei der EM 2024 und hatte bereits eine starke WM 2022 hinter sich.

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Jamie Leweling wurde unter Nagelsmann zum festen Bestandteil des deutschen Offensivkaders. Der Stuttgarter Außenbahnspieler überzeugt mit Tempo und Tiefe und debütierte im März 2025 gegen Italien. Im DFB-Trikot ist er trotz vergleichsweise weniger Länderspiele gesetzt.

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Nathaniel Brown ist die kühnste Wahl in Nagelsmanns bisherigen Bekanntgaben. Der 22-Jährige von Eintracht Frankfurt bringt Dynamik, Tempo und klassische Schienenspielerqualitäten mit. Er fährt nicht als Ersatz für Rüdiger oder Tah mit, sondern als taktischer Joker für die linke Außenbahn.

Aleksandar Pavlović (FC Bayern München)

Aleksandar Pavlović war ein logischer nächster Name auf Nagelsmanns Liste. Der Bayern-Sechser hat sich seit seinem Debüt im März 2024 fest in die DFB-Startelf gespielt und bildet mit Kimmich eine eingespielte Doppel-Sechs. Pavlović war bei der EM 2024 Stamm und reiste damals als Youngster mit, jetzt fährt er als etablierte Größe nach Nordamerika.

David Raum (RB Leipzig)

David Raum reist zu seiner zweiten Weltmeisterschaft. Schon 2022 in Katar stand er in allen drei deutschen Gruppenspielen in der Startelf, jetzt ist er fest als Linksverteidiger eingeplant. Der Leipziger zeichnet sich durch seine Flanken und sein Offensivspiel auf der linken Bahn aus und konkurriert mit Maximilian Mittelstädt um den Stammplatz.

Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05)

Nadiem Amiri ist eines der Highlights dieser Kaderbekanntgabe. Schon 2017 wurde er mit der deutschen U 21 in Polen Europameister, jahrelang fand er aber nicht den Weg in den A-Kader. Bei Mainz 05 hat er sich in der Saison 2025/26 mit konstant starken Leistungen ins Nationalteam gespielt. Für ihn ist es die erste WM-Teilnahme.

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Maximilian Beier feiert seine WM-Premiere. Der Stürmer von Borussia Dortmund, im Sommer 2024 für rund 30 Millionen Euro aus Hoffenheim gekommen, hat sich unter Nagelsmann zum festen Bestandteil der Offensive entwickelt. Der bekennende Darts-Fan will seine Treffsicherheit jetzt auch in Nordamerika unter Beweis stellen.

So geht es weiter

Nagelsmann gibt in den kommenden Stunden Stück für Stück die restlichen Kaderplätze bekannt. Laut Vorabmeldungen gelten unter anderem Florian Wirtz, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Manuel Neuer und Nick Woltemade als sichere Kandidaten. Die Kaderbekanntgabe muss bis zum 4. Juni 2026 abgeschlossen sein, dem FIFA-Stichtag für die Meldung der 26 Spieler.

Diesen Artikel aktualisieren wir nach jeder offiziellen Nominierung.