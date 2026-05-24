DFB WM 2026 Kader: Manuel Neuer „Bin auf einem guten Weg“

Manuel Neuer hat nach seiner Wadenblessur ein weiteres positives Signal gegeben. Beim Pokalsieg des FC Bayern im Berliner Olympiastadion konnte der 40 Jahre alte Torhüter schon wieder ein wenig springen und erklärte mit Blick auf die anstehende WM: „Ein kleiner Hüpfer war das nur. Hierfür reicht es auf jeden Fall – zum Jubeln“, sagte er nach dem 3:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart am ARD-Mikro. Danach ergänzte Neuer: „Ich bin auf einem guten Weg.“

Neuer bleibt für die WM im Rennen

Im Finale am Samstag saß der Keeper wegen seiner Verletzung nur am Spielfeldrand, während Jonas Urbig das Tor des Rekordmeisters hütete. Für die XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli soll Neuer nach der spektakulären Rückholaktion wieder die Nummer eins von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein. Aus Sicht des Nationalteams ist die Situation aus Nagelsmanns Sicht sogar hilfreich.

„Aus Nationalmannschaftssicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann“, hatte der Chefcoach am Freitag bei DFB.TV betont. Das DFB-Team beginnt am Mittwoch in Herzogenaurach mit der WM-Vorbereitung.

Verletzung gegen Köln, schon dreimal ausgefallen

Neuers aktuelle Probleme hatten sich vor einer Woche im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) bemerkbar gemacht. In der 60. Minute musste er angeschlagen ausgewechselt werden. Bereits dreimal war der Bayern-Kapitän in dieser Saison wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.