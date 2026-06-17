DFB Video: Undav und Leweling führen durch das DFB-Basecamp

Deniz Undav und Jamie Leweling gewähren in einem humorvollen Rundgang exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Basecamps der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden DFB-Profis nehmen die Fans mit auf eine unterhaltsame Tour durch die Räumlichkeiten, die dem Team als Heimat und Rückzugsort dient, und zeigen dabei, wie der Alltag abseits des Spielfeldes aussieht.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Solche Einblicke in den internen Betrieb des DFB-Teams gewinnen mit Blick auf die FIFA WM 2026 zunehmend an Bedeutung. Die Weltmeisterschaft wird im Sommer 2026 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen, und die deutsche Nationalmannschaft arbeitet intensiv daran, sich sowohl sportlich als auch organisatorisch optimal vorzubereiten. Ein gut eingespieltes Teamgefüge und eine vertraute Atmosphäre im Basecamp gelten dabei als wichtige Bausteine auf dem Weg zum Turniererfolg.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.