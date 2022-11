DFB Video Deutschland – Spanien ** Alles was du wissen musst * Live im ZDF

Heute Abend steht das 2.Deutschlandspiel bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar an. Um 20 Uhr ist Anstoß im Al Bayt Stadion nördlich von Katar. Nach dem Sieg von Costa Rica heute morgen gegen Japan sieht die Situation nicht mehr so “schlimm” für Deutschland aus. Dennoch sollte die Deutsche Fußballnationalmannschaft heute gewinnen. Man hätte danach drei Punkte auf dem Konto, so wie alle drei Teams in der Gruppe auch!

Wann spielt Deutschland gegen Spanien?

Der Spielbeginn des WM Spiels Deutschland gegen Spanien ist heute Abend Deutscher Zeit um 20 Uhr. Dann ist in Katar schon 22 Uhr, dort dauert das Spiel also bis nach Mitternacht.

Um wie viel Uhr spielt Deutschland gegen Spanien?

Anpfiff ist um 20 Uhr Deutscher Zeit. Deutschland geht dann in das 2.WM-Spiel.

17:45 Uhr Die Aufstellungen der deutschen Nationalmannschaft ist da:

Neuer – Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Gündogan, Musiala – Müller

Thilo Kehrer und Leon Goretzka kommen im Gegensatz zum 1:2 gegen Japan für Nico Schlotterbeck und Kai Havertz in die Startelf!