DFB verschenkt Länderspieltickets – kostenlose Länderspiele in Köln & Leipzig

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte DANKE sagen. Allen, die sich in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt und nicht nur an sich gedacht haben. Und er möchte Freude schenken. Mit einem Besuch im Stadion. Daher hat der DFB entschieden, im Rahmen eines der vier noch in diesem Jahr anstehenden Heimländerspiele der Nationalmannschaft im Oktober oder November 2020, bei dem Zuschauer behördlich erlaubt sind, Freikarten in der jeweils genehmigten Anzahl zu verteilen.

Ungewiss für welche Länderspiele

Ob es sich hierbei bereits um das Länderspiel der Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch (ab 20.45 Uhr) in Köln gegen die Türkei handelt oder die Nations-League-Partien am 13. Oktober (ab 20.45 Uhr) in Köln gegen die Schweiz beziehungsweise am 14. November (ab 20.45 Uhr) in Leipzig gegen die Ukraine oder das Länderspiel am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik, steht aktuell nicht fest. Die Entscheidung, bei welcher Begegnung die Zuschauer sich über Gratistickets freuen können, hängt mit Blick auf die aktuellen Covid-19-Inzidenzzahlen von den jeweiligen behördlichen Vorgaben an den jeweiligen Spielorten ab. Maßgebend sind die jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung der Bundesländer, im Falle der nächsten Heimländerspiele Nordrhein-Westfalen für den Spielort Köln und Sachsen für den Spielort Leipzig.

„Selbstverständlich gilt der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie unsere volle Aufmerksamkeit, die Gesundheit und der Gesundheitsschutz stehen über allem“, sagt DFB-Präsident Fritz Keller. „Wir haben großes Vertrauen in die Entscheidungen der Politik und Behörden und richten uns ohne Wenn und Aber nach den entsprechenden Vorgaben. Gleichzeitig haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass auch bei der Nationalmannschaft wieder Fans zugelassen werden können. Sollte es auch für Länderspiele positive Signale in Richtung Zuschauer-Freigabe geben, wollen wir vorbereitet sein und unsere Beiträge leisten, um die Freude am Fußball zurückzubringen. Mit einer Freikartenaktion, die es so noch nie beim DFB gab, wollen wir allen, die während der Pandemie auf vieles verzichten müssen, einige Stunden Freude und Abwechslung durch den Fußball bereiten und DANKE sagen. Vielleicht kann der Fußball hier auch einen Beitrag leisten, nach schweren Stunden wieder für ein bisschen Leichtigkeit zu sorgen. Natürlich hoffen und wünschen wir uns, dass der Funke der Begeisterung dann auch durch eine leidenschaftlich spielende Mannschaft vom Feld auf die Tribünen überspringt.“

DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge erklärt: „Wir sind bereit, einen notwendigen finanziellen Beitrag zu leisten, um die Fans wieder

zurück ins Stadion zu bringen. Zur Freude am Fußball und damit auch zum Erfolg des DFB tragen sie besonders bei. Sie wollen wir in diesem Jahr zu einem der Länderspiele einladen. Denn Fans gehören zum Fußball.“

Ab Montag 12 Uhr im DFB-Ticketshop buchbar

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: „Aus der Bundesliga kennen es die Spieler inzwischen ja bereits wieder, vor einem Teil von Zuschauern zu spielen. Es wäre natürlich schön, dieses Gemeinschaftserlebnis mit Zuschauern nun auch bei der Nationalmannschaft wieder schaffen zu können, zumal wir uns für die nächsten Länderspiele viel vorgenommen haben. Die Ticketaktion – ob sie nun in Köln oder vielleicht erst später in Leipzig umgesetzt werden kann – soll ein Dankeschön für unsere Fans sein. Und wir hoffen, damit möglichst vielen Menschen eine Freude machen zu können.“

Tickets – unter den genannten Vorbehalten – gibt’s am morgen Montag ab 12 Uhr im DFB-Ticketshop.