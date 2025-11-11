DFB Trikot 2026 gewinnt: „Sports Illustrated“ kürt die neuen Adidas-Trikots

DFB-Trikot überzeugt international – „Sports Illustrated“ wählt Deutschland auf Platz 1

Das neue DFB-Trikot der deutschen Nationalmannschaft sorgt nicht nur hierzulande für Begeisterung. Auch international bekommt das Outfit Anerkennung – und das von prominenter Stelle: Die US-amerikanische Sportzeitschrift „Sports Illustrated“ kürte das DFB-Trikot zum besten unter den neuen Adidas-Designs für die WM 2026. Damit landet Deutschland vor großen Fußballnationen wie Japan, Mexiko und Argentinien ganz oben im Ranking.

Trikot im Retro-Stil setzt sich gegen starke Konkurrenz durch

Das neue Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft erinnert mit seinem Retro-Design an das legendäre WM-Trikot von 1990. Gerade dieser Rückgriff auf die Historie kommt gut an – sowohl bei Fans als auch bei Experten. In einem Vergleich von 22 Nationaltrikots belegte Deutschland den ersten Platz, gefolgt von Japan und Mexiko. Am unteren Ende der Liste landete das Trikot der Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Resonanz in den sozialen Netzwerken bestätigt den Eindruck: Der Instagram-Post zur Trikotpräsentation generierte über 350.000 Likes – ein Vielfaches im Vergleich zu anderen Beiträgen des DFB. Zum Vergleich: Der Beitrag zur Ankunft der Nationalspieler vor den aktuellen Länderspielen erreichte etwa 50.000 Likes.

Abstimmung – so hat man gewählt

Hier die Top 5 des „Sports Illustrated“-Rankings:

Deutschland Japan Mexiko Argentinien Spanien

Premiere gegen Luxemburg – das Trikot kommt zum Einsatz

Erstmals getragen wird das neue DFB-Trikot im kommenden WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg. Anpfiff ist am Freitagabend um 20.45 Uhr. Es ist das vorletzte Spiel in der laufenden Qualifikation – und die Chance für die Mannschaft von Julian Nagelsmann, sich direkt für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren.

Nagelsmann betonte im Vorfeld der Partie die Bedeutung der beiden ausstehenden Spiele. „Wir sind davon überzeugt, dass die richtigen Spieler dabei sind, um in den beiden Spielen sechs Punkte zu holen und uns für die WM zu qualifizieren“, so der Bundestrainer. Besonders wichtig sei dabei die eigene Leistung – man sei nicht auf Schützenhilfe angewiesen.

Noch nicht qualifiziert: Deutschland vor entscheidender Phase

Trotz des positiven Laufs in der Qualifikation ist das Ticket für die WM in Kanada, Mexiko und den USA noch nicht gelöst. Deutschland führt zwar die Gruppe an, doch bei einem Patzer in den beiden November-Spielen könnte es noch ins Playoff-Turnier gehen. Dort werden in einem separaten Wettbewerb die letzten vier WM-Tickets unter 16 Mannschaften ausgespielt.

Umso wichtiger ist ein Sieg gegen Luxemburg – nicht nur, um sich sportlich zu belohnen, sondern auch, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Mit dem neuen Trikot und frischem Selbstbewusstsein will die DFB-Elf ein klares Zeichen setzen.