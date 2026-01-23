DFB-Testspiele: Schweiz & USA im Free-TV auf RTL (2 Länderspiele)

Die Fans dürfen sich auf spannende DFB-Länderspiele 2026 im Free-TV freuen! RTL zeigt die hochklassigen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz und die USA. Diese Spiele bieten nicht nur einen ersten Formcheck für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern auch eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die ARD zeigt das Länderspiel am 31.März gegen Ghana, ZDF zeigt gegen Finnland in Mainz am 31.Mai.

Erstes Duell gegen die Schweiz in Basel

Am 27. März beginnt die Reihe der DFB-Testspiele mit einem traditionsreichen Aufeinandertreffen gegen die Schweiz im St. Jakob-Park in Basel. Dieses Duell wird besonders spannend, da die Schweiz der DFB-Elf zuletzt bei der UEFA EURO 2024 in der Gruppenphase ein Unentschieden abtrotzte. Hier steht das deutsche Team vor einer intensiven Herausforderung, die es gilt, erfolgreich zu meistern, um sich optimal auf die WM vorzubereiten.

Datum Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 27.März 2026 CH-DE 🇨🇭 Schweiz Schweiz RTL 31.März 2026 DE-GH Ghana Stuttgart ARD 30. Mai 26 DE-FIN 🇫🇮 Finnland Mainz ZDF 06.Juni 2026 USA-DE 🇺🇸 USA Chicago USA RTL

WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago

Die zweite Partie findet am 6. Juni statt und stellt ein besonderes Highlight dar: Die deutsche Auswahl trifft auf die USA in Chicago, Illinois. Dieses Match hat nicht nur eine symbolische Bedeutung, da die USA eines der Gastgeberländer der WM 2026 sind, sondern auch sportlichen Wert. Im Oktober 2023 siegte das deutsche Team im ersten Länderspiel unter der Leitung von Julian Nagelsmann mit 3:1 gegen die Amerikaner, was zusätzliche Motivation für die Spieler mit sich bringt.

Live-Übertragungen auf RTL

Die DFB-Länderspiele werden von RTL live übertragen. Beide Begegnungen finden um 20:15 Uhr statt und bieten den Fans die Möglichkeit, die Entwicklung des Teams unmittelbar zu verfolgen. Diese Übertragungen sind ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft und tragen zur sportlichen Begeisterung in Deutschland bei.