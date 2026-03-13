DFB Spielplan 2026: Wann sind die DFB Länderspiele vor der Fußball WM 2026?

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich mit vier Testspielen und einem klaren Reiseplan auf das WM-Turnier in Mexiko, Kanada und den USA vor. Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft seine Entscheidungen zur Kader-Nominierung noch vor dem Abflug in die USA am 2. Juni. Als WM-Quartier dient der „Graylyn Estate“-Komplex in Winston‑Salem (North Carolina). Fans können sich auf Testspiele in Basel, Stuttgart, Mainz und Chicago sowie das WM-Auftaktmatch am 14. Juni gegen Curacao in Houston einstellen.

DFB Länderspiel-Plan: Termine und Gegner

Die DFB-Elf trägt insgesamt vier Länderspiele vor Beginn der WM 2026. Zwei Begegnungen stehen in der Bundesliga‑Pause Ende März an, zwei weitere Tests folgen kurz vor dem Turnierstart Ende Mai/Anfang Juni. Diese Vorbereitungsspiele dienen Nagelsmann zur Formüberprüfung, zur Abstimmung taktischer Abläufe und zur Beobachtung möglicher Kaderkandidaten unter Turnierbedingungen.

Alle DFB Testspiele im Überblick

Datum Vorschau 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 27.März 2026 CH-DE 🇨🇭 Schweiz Schweiz RTL 31.März 2026 DE-GH 🇬🇭 Ghana Stuttgart ARD 30. Mai 26 DE-FIN 🇫🇮 Finnland Mainz ZDF 06.Juni 2026 USA-DE 🇺🇸 USA Chicago USA RTL

Kader-Nominierung: Wann nennt Nagelsmann das Aufgebot?

Der genaue Zeitpunkt für die offizielle Kaderbekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann ist noch offen. Voraussichtlich steht das endgültige Aufgebot jedoch vor dem geplanten Abflug der Mannschaft in die USA am 2. Juni fest. Ob die Nominierung erneut im Rahmen einer speziellen PR‑Aktion präsentiert wird, wie das vor der EM in Einzelfällen geschah, bleibt ebenfalls unklar; damals wurden Spieler über verschiedene Kanäle einzeln vorgestellt.

WM-Quartier und Anreise: Basecamp in Winston‑Salem

Nach dem letzten Testspiel gegen die USA bezieht die DFB-Elf ihr offizielles Turnier-Quartier. Laut Angaben des Kicker wurde am 9. Januar 2026 bestätigt, dass das Team im „Graylyn Estate“-Hotel in Winston‑Salem, North Carolina, unterkommt. Das WM-Quartier dient als logistisches Basecamp für Trainingseinheiten, Regeneration, Mannschaftsbesprechungen und die Reiseorganisation zu den Spielorten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Spielplan: Auftakt gegen Curacao und Vorrunden-Termine

Deutschland startet am 14. Juni 2026 in die WM mit dem Auftaktspiel gegen Curacao in Houston, Texas; Anstoß ist um 19.00 Uhr deutscher Zeit. Curacao hat sich erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert und ist damit bislang das kleinste Land bei einer WM-Endrunde. Das zweite Gruppenspiel bestreitet die DFB-Elf am Samstag, 20. Juni, um 22.00 Uhr gegen die Elfenbeinküste; den Vorrundenabschluss bildet am Donnerstag, 25. Juni, um 22.00 Uhr die Partie gegen Ecuador. Nach der souveränen Qualifikation mit dem 6:0‑Heimsieg gegen die Slowakei steht die Mannschaft nun im letzten intensiven Vorbereitungsabschnitt.