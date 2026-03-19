Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt am Nachmittag sein Aufgebot für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) vor. Wir übertragen die DFB-PK ab 14:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker und begleiten die Nominierung Schritt für Schritt. Intern wird der Kader bereits früher bekannt: Nagelsmann präsentiert das Aufgebot um 11:00 Uhr bei einer DFB-Mitarbeiterversammlung. Mit Blick auf die WM-Sommerplanung bleibt spannend, welche Spieler direkt die WM-Tickets erhalten und wer zunächst nur auf Abruf nominiert wird.

Liveticker der DFB Pressekonferenz heute mit der DFB Kader-Nominierung

DFB Pressekonferenz live heute ab 14 Uhr mit der DFB-Nominierung

11:15 Uhr Gibt es Überraschungen im DFB Kader? Bundestrainer Nagelsmann wird um 14 Uhr seinen DFB-Kader bekannt geben. Wird es Überraschungen und Newcomer oder Rückkehrer geben? Gemunkelt wird, dass Lennart Karl und Jonas Urbig dabei sein werden.

11:00 Uhr DFB Mitgliederversammlung ab 11 Uhr In Frankfurt gibt es die DFB-Mitgliederversammlung ab 11 Uhr. Dort wird der Bundestrainer seinen Fahrplan für die WM 2026 vorstellen. Um 14 Uhr gibt es dann die offizielle DFB Pressekonferenz. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

09:00 Uhr Gespannt blicken wir auf die DFB-Kaderernennung Einige Spieler sind schon durchgesickert: Musiala fehlt, Stiller und Beier sind wohl nicht dabei, dafür Lennart Karl und Jonas Urbig.

DFB-Pressekonferenz heute: Uhrzeit, Liveticker und Ablauf

Die offizielle DFB-Pressekonferenz startet heute um 14:00 Uhr und wird hier im LIVE-Ticker begleitet. Bereits um 11:00 Uhr informiert Julian Nagelsmann intern die DFB-Mitarbeiter über sein Aufgebot und gibt damit erste Signale für die bevorstehenden Länderspiele. Die Nominierung gilt als Vorlauf zur finalen Kaderplanung für die WM in Nordamerika; deshalb analysieren wir sowohl die Nominierungen als auch mögliche Alternativen und Abrufspieler. Fans und Medien erwarten bei der PK konkrete Aussagen zur Kaderstruktur und zur weiteren Vorbereitung in den kommenden Wochen.

Kaderfahrplan mit Blick auf die WM

Nagelsmann plant seine WM-Tickets in der zweiten Mai-Woche endgültig zu vergeben, so der aktuelle Fahrplan. Gleichzeitig schließt der Bundestrainer nicht aus, zunächst einen größeren Kader oder zusätzliche Spieler auf Abruf zu benennen, um für Verletzungen und Formschwankungen gewappnet zu sein. Die Nominierung für die beiden März-Länderspiele dient damit auch als Gradmesser: Spielzeit, Form und Einsatzbereitschaft in den kommenden Wochen entscheiden über die endgültige Nominierung. Für die Mannschaftsplanung spielen Trainingslager, taktische Ausrichtung und die Integration von Abrufspielern eine große Rolle.

Wer muss um seine Nominierung bangen?

Mehrere Profis stehen laut Einschätzung derzeit auf der Kippe. Said El Mala aus Köln könnte gestrichen werden; Nagelsmann kritisierte den Spieler zuletzt in einer Einzelkritik. Bei Bayern-Profi Lennart Karl sorgt geringe Einsatzzeit und nach Angaben der Medien schlechtere Leistungen für Unsicherheit, obwohl Berichte ihn noch im erweiterten Kreis sehen. Die Stuttgarter Fraktion – darunter Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling und Angelo Stiller – gilt ebenfalls als gefährdet, während Nick Woltemade bei Newcastle United eine akute Formkrise durchläuft. Auch Niclas Füllkrugs Leihe zur AC Milan brachte bislang nicht den erhofften Schub.

Nagelsmanns Wunschelf für die WM: Personal und Rollen

Nagelsmanns Grundeinteilung für die mögliche WM-Startformation zeichnet sich bereits ab. Im Tor steht Oliver Baumann, sofern Marc-Andre ter Stegen nicht überraschend fit wird. Rechtsverteidiger Joshua Kimmich und Linksverteidiger David Raum scheinen gesetzt, die Innenverteidigung würde Nico Schlotterbeck anführen; sein Nebenmann könnte entweder Jonathan Tah oder Antonio Rüdiger werden. Im zentralen Mittelfeld ist Leon Goretzka eine klare Größe, während der zweite Sechserplatz zwischen Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic offen bleibt.

Offensiv plant Nagelsmann offenbar mit einer Dreierreihe aus Jamal Musiala, Florian Wirtz sowie entweder Leroy Sané oder Serge Gnabry auf den Flügeln. Im Sturmzentrum favorisiert der Bundestrainer derzeit Kai Havertz gegenüber Nick Woltemade. Diese Aufstellung gibt Hinweise auf die taktische Grundidee, bleibt aber abhängig von Form, Fitness und den Entscheidungen in den verbleibenden Nominierungsrunden.